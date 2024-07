Costa Rica, Perú, Argentina, Uruguay y Chile rechazan triunfo de Maduro en Venezuela

San José, 29 Jul (Agencias).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, repudió en la madrugada de este lunes la proclamación de Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela, la cual consideró «fraudulenta».

«El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano», expresó Chaves en un comunicado, publicado por la Presidencia en la red social X.

Argentina

Argentina no reconocerá un nuevo Gobierno presidido por Nicolás Maduro en Venezuela, dijo el presidente Javier Milei, quien afirmó que el mandatario perdió las elecciones del domingo y debería reconocer la derrota.

«DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte», dijo Milei en la red social X en la madrugada del lunes.

El presidente ultraderechista agregó que «Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular».

Milei concluyó su mensaje diciendo «La Libertad Avanza en Latinoamérica», en un juego de palabras con el nombre de su partido.

Perú

El canciller peruano, Javier González-Olaechea, denunció en la madrugada del lunes irregularidades por parte del Gobierno de Venezuela en los comicios presidenciales luego de que las autoridades electorales dieron como ganador al mandatario Nicolás Maduro.

«Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano», dijo el funcionario en un mensaje en la red social X.

Uruguay

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, rechazó en la madrugad de este lunes los resultados de la elección presidencial venezolana, que dieron como ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro, en lo que es su segunda reelección.

«Así no! Era un secreto a voces. Iban a «ganar» sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él», publicó el jefe de Estado uruguayo en su cuenta de la red social X.

Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en duda los resultados que dieron la reelección a Nicolás Maduro en Venezuela y anunció que su Gobierno no reconocerá cifras que no puedan verificarse.

«El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer (…) Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable», dijo el presidente chileno una vez que se conocieron los resultados brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que dieron vencedor a Maduro en las elecciones celebradas el domingo en el país caribeño.

Boric añadió que tanto la comunidad internacional y «sobre todo» el pueblo venezolano, incluyendo «a los millones» que están actualmente en el exilio, exigen «total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados».

El anuncio del presidente chileno fue respondido en duros términos por el canciller venezolano, Yvan Gil.

«Quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento, aquí si derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir jamás. ¡Ocúpese de sus problemas! Acá ganamos, defendemos el triunfo y celebramos como verdaderos revolucionarios», manifestó el ministro de Exteriores de Maduro.

Minutos antes de la respuesta de Gil, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, había matizado los dichos de Boric anunciando que su Gobierno considera «importante esperar la opinión de los observadores internacionales así como el examen de todas las actas, que deberán ser revisadas por la oposición».

No obstante, reafirmó que el Ejecutivo chileno se va a «abstener de reconocer cualquier resultado que no sea verificable».

Más temprano, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay instaron a Venezuela a ser transparente con los resultados electorales y respetar la voluntad de los votantes en los comicios presidenciales.