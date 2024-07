Los dos siglos de ausencia

Venezuela desde que se independizó de España, ha vivido en una parodia de la democracia. Los grandes poderosos ricos, manejaron a su antojo el país y su inmensa riqueza, los dictadores que ha habido, todos han saqueado las arcas, Chávez y Maduro solamente hicieron lo que otros hacían, es decir únicamente imitaron a los veinte dictadores anteriores.

No puedo etiquetar de dictadura a Nicolás Maduro, es únicamente uno más, muchos miles de venezolanos se han ido de su país, pero lo hicieron porque no tenían nada que hacer, eran sub valorados o desempleados.

En un momento determinado, Carlos Andrés Pérez, un social demócrata, cometió el más impráctico de los errores, al perdonar la intentona golpista de un oscuro militar: Hugo Chávez, dejándole a los pies un pedestal desde donde entronizó su dictadura que se perpetúa en la figura de Maduro y Diosdado.

Todos sabemos que Venezuela tiene dos ejércitos, el ejército institucional y un ejército de pretorianos formado por el G2 cubano y otros países totalitarios.

Esperar un golpe es una idea trasnochada, no pueden los militares además de que están muy cómodos a la sombra del poder económico de la dictadura.

Los EEUU no tienen ningún interés: acabar la mina petrolera que tienen en Venezuela, ni que les toquen la franja del Orinoco.

Lo que suceda en ese país, les es totalmente indiferente, la dictadura Chávez-madurista no les causa el más mínimo daño.

Hugo tuvo una excelente idea, subió en la escala socio-salarial a inmensas masas desposeídas, quienes nunca aceptarán que se termine: podrá suceder desde luego, pero jamás tendrá el apoyo suyo.

No comprendo como tanta gente pierde el tiempo viendo los procesos electorales venezolanos, de hecho uno sabe siempre que seguirán ganando. La oposición cometió un error garrafal cuando no se presentó a elecciones hace unos años: le hicieron el trampolín a la dictadura para siempre.

Si uno estudia el proceso de independencia de Venezuela, comprende que nunca hubo en realidad una independencia, Bolívar fue el segundo dictador, después de Francisco de Miranda. Ahí podemos comprender el “hoy” venezolano.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico