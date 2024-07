Xi se reúne con primera ministra italiana y pide mantener espíritu de Ruta de la Seda

Beijing, 29 jul (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, se reunió hoy lunes en Beijing con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Tras señalar que China e Italia se encuentran en los dos extremos de la antigua Ruta de la Seda, Xi dijo que los intercambios amistosos consagrados por el tiempo entre los dos países han hecho contribuciones significativas a los intercambios generales y al aprendizaje mutuo entre las civilizaciones oriental y occidental, y también al progreso de la humanidad.

El espíritu de paz y cooperación, apertura e inclusión, y aprendizaje mutuo y beneficio mutuo de la Ruta de la Seda es un tesoro compartido de China e Italia, señaló Xi.

El mandatario sostuvo, además, que en medio de cambios globales acelerados sin precedentes en un siglo, los países progresarán juntos a través de la conectividad y la unidad, o retrocederán por separado a través del encerramiento y la división. China e Italia deben defender y promover el espíritu de la Ruta de la Seda, ver y desarrollar las relaciones bilaterales desde una dimensión histórica, una altura estratégica y una perspectiva a largo plazo, e impulsar sus relaciones para que sean estables y lleguen lejos.

Xi afirmó que el desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China e Italia está en consonancia con los intereses comunes de ambos países y sus pueblos. A pesar de los profundos cambios que se están produciendo en el panorama internacional, el compromiso de China de valorar y desarrollar las relaciones con Italia no ha cambiado, la naturaleza de la cooperación de ganancia compartida de las relaciones entre China e Italia no ha cambiado y la amistad entre los dos pueblos no ha cambiado, añadió.

Xi pidió a ambas partes continuar la tradición de los intercambios amistosos y seguir comprendiendo y respetando los caminos de desarrollo de cada uno. Al señalar que China e Italia tienen ventajas industriales complementarias y representan oportunidades para cada uno, Xi dijo que ambas partes deben adherirse a la apertura y la cooperación mutuas.

Acaba de concluir la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China y China seguirá promoviendo la apertura de alto nivel, inyectando un fuerte impulso a la modernización china y generando nuevas oportunidades para ampliar la cooperación con Italia y otros países, agregó.

Xi dijo que China está dispuesta a trabajar con Italia para optimizar y mejorar la cooperación tradicional en comercio e inversión, manufactura, innovación tecnológica y otros campos, y explorar la cooperación en áreas emergentes como los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial.

Señaló que China da la bienvenida a las empresas italianas para que inviertan en China y está dispuesta a importar más productos de calidad de Italia. Se espera que Italia también brinde un entorno empresarial justo, transparente, seguro y no discriminatorio para que las empresas chinas se desarrollen en Italia, añadió.

Ambas partes deben valorar los logros del intercambio cultural y el aprendizaje mutuo, promover la herencia y la innovación culturales y fortalecer la amistad entre los dos pueblos, mencionó.

Xi indicó que China apoya a Italia en la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y espera que Italia proporcione medidas de visado convenientes para los ciudadanos chinos que viajen a Italia.

Xi destacó que en un mundo de globalización económica, sólo manteniendo la apertura y la cooperación en las cadenas industriales y de suministro globales se puede lograr un desarrollo de ganancia compartida. China se adhiere al camino del desarrollo pacífico y nunca busca la hegemonía, y está dispuesta a compartir las oportunidades de desarrollo con otros países, agregó.

Se espera que Italia comprenda y apoye el concepto de desarrollo de China y desempeñe un papel constructivo en la promoción del diálogo y la cooperación entre China y Europa, y en el fomento activo del desarrollo positivo y estable de las relaciones entre China y la Unión Europea (UE), dijo Xi.

Por su parte, Meloni afirmó que como países con una civilización antigua, Italia y China siempre se han apreciado y aprendido mutuamente. La actual situación internacional está experimentando cambios profundos y China, como un gran país importante, desempeña un papel irreemplazable para abordar los desafíos globales.

Italia concede gran importancia a la posición y el papel internacionales de China, y está dispuesta a impulsar el espíritu de la Ruta de la Seda consagrado por el tiempo, fomentar una asociación más estrecha y de mayor nivel con China, abrir un nuevo capítulo para la asociación estratégica integral entre los dos países y hacer nuevas contribuciones a la paz y el progreso mundiales, expresó.

Meloni dijo que Italia se adhiere a la política de una sola China y espera reforzar el diálogo y la cooperación con China, aprovechar el potencial de cooperación, profundizar la cooperación bilateral en áreas como comercio, inversión, vehículos eléctricos e inteligencia artificial, reforzar los intercambios entre pueblos y alentar a que más productos italianos ingresen al mercado chino.

Italia se opone al desacoplamiento y al proteccionismo y está dispuesta a desempeñar un papel positivo en la mayor profundización y consolidación de las relaciones entre la UE y China, agregó Meloni.

Las dos partes dieron a conocer un plan de acción 2024-2027 para el fortalecimiento de su asociación estratégica integral.