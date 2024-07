Chaves recicla el proyecto de Ley Jaguar para referéndum

San José, 30 Jul (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves anunció que ha presentado un nuevo proyecto de Ley Jaguar, tras cambiar algunas palabras al que rechazó la Sala Constitucional.

En rueda de prensa, el mandatario dijo que el nuevo proyecto mantiene la esencia de la propuesta original.

Dicha ley planteaba un referendo sobre potestades de la Contraloría General de la República (CGR).

Chaves calificó y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, calificaron el voto de la Sala IV de “triunfo”. Dicho fallo objeta todos los artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Chaves se refiere a la referencia de los magistrados sobre la CGR, pues este martes él dijo que ellos expresaron que “la Contraloría no puede sustituir o abarcar funciones de la Administración activa”. El documento del órgano judicial subraya que “la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa”, una afirmación que Chaves contradice porque insiste en que “cogobierna”, aunque sostiene que queda corregido en el nuevo texto.

El nuevo proyecto llamado fue presentada este martes, y según Fernández es un texto depurado. En mayo, la ministra había asegurado que el texto ahora rechazado por el Constitucional estaba «blindado».

Para Chaves el nuevo texto es “inmaculado en lo constitucional y químicamente puro”.

Fernández precisó que se intentará hacer ajustes a las potestades de la CGR mediante un referendo nacional, mientras celebró que no se han objetado los artículos referidos a ‘Ciudad Gobierno’ y a una nueva marina en Limón.

Estos últimos dos aspectos no fueron consultados por el TSE ante la Sala Constitucional por motivos que no fueron explicados, aunque Fernández dijo que fue porque no había dudas sobre su constitucionalidad.

Chaves también la emprendió contra medios, legisladores y la Contralora General Marta Acosta como “defensora” de grupos de poder económico que han tomado como suyas las instituciones del Estado y que ahora supuestamente obstaculizan al Ejecutivo.

“Se fueron de cholos”, dijo Chaves al reiterar que el Ejecutivo ha ganado con el voto de la Sala Constitucional que le rechazo el primer proyecto de Ley Jaguar.

Por su lado, la ministra Fernández aseguró que “hemos tenido la razón en todo momento al decir que no estamos quitando funciones a la CGR.