Donald Trump – Maduro y la prensa mundial

Donald Trump y su fuerte, aguerrido Partido Republicano, a raíz de sus declaraciones de zafar la tabla a la OTAN-UE por la guerra, los poderosos medios de comunicación y troles, internos y externos en EEUU, han agudizado un incesante ataque demócrata diario, meses antes de las elecciones de noviembre 2024, recurrido a cientos, miles de estratagemas, artimañas e intento de asesinato.

Aunado a ello, en la acera del frente notamos un tratamiento mediático sistemático, dado al rebelde Maduro, en las pasadas elecciones, no perdiendo de vista que, tiempo antes y ahora le han enroscado epítetos de traidor, dictador, narco, corrupto y otras linduras, hasta tener a sus pueblos y militares en una sobrada adversidad, queriendo corromper a punta del billete sus jerarquías.

Y existe una gran similitud, no en esos dos dispares y contrarios personajes, sino del cómo han creído que a punta de facke news, manipulaciones mediáticas y elaborados reportes, memes, puedan torcer la voluntad de sus respectivos votantes.

Y no es para menos, donde Donald, según se desprende de las adrede pobres investigaciones sobre su atentado, tiene en su contra no solo a los demócratas, sino a la CIA-FBI-SS y el mundo jerárquico europeo que, junto a los taimados anglosajones, según sea, se desmarcan o no, al viejo continente.

Entendemos la gran precisa de Occidente y específicamente de la USA, la cual, a raíz de sus inconmensurables deudas de trillones, les urge el oro negro venezolano, árabe, ruso, o quien lo tenga. Además, la posición estratégica y los Brics de Venezuela es amenazante.

Ahora ha ganado Maduro, por contundente y fiscalizada buena lid, siendo por anticipado, desde antes acusado de fraude electoral. Un hecho a gritos inyectado en forma masiva en los medios.

Y quienes somos algo advertidos, a Trump y su especial selección de (J:D.) Vance se pronostica, les lloverá tieso y parejo, igual a Maduro, por falsa ilegalidad quienes, por su mayoritario voto republicano, serán acusados también de fraude electoral, reinventándose teóricas injerencistas hasta de los rojos.

Trump, millonario, está en comprometedor peligro, sin necesidad por cuanto, bien podría pensionarse y, no le pase lo de su adormecido Biden (quien debe dimitir), según parece sufre de gran “necesidad”, para obtener un futuro asegurado, utilizado hasta sus amigos cómplices aliados.

Tanto Trump como Maduro, se pronostica, causarán a sus respectivos países, un daño inimaginable si fuesen repudiados por su elección, causando guerras civiles internas con cientos, miles de víctimas y multimillonarios daños colaterales.

Y el papel principal y el causante medular de esta debacle será el famoso poder mediático mundial en descarado engranaje, para erosionar los derechos electorales y el voto de la gran ciudadanía.

Nuestras democracias, de libertad, derechos humanos, independencia, soberanía y voluntad de nuestros pueblos en general, serán también garrafalmente corrompidas.

¿Llegaremos a tales extremos, ciudadanos del mundo, amenazados hasta de desaparecer, por nuestra terquedad en violar tales globalizados derechos a las mayorías? Ya veremos.

(*) Juan Huezo Zúñiga, ciudadano costarricense