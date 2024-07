Lo que se sabe del «apagón electoral» que pretendía sumir en el caos a Venezuela

Caracas, 30 Jul (Sputnik).- Durante el acto de proclamación como presidente electo, Nicolás Maduro informó que el Consejo Nacional Electoral fue víctima de un ciberataque que sería usado como excusa para iniciar una escalada de violencia y provocar un cambio de Gobierno al margen de los resultados electorales.

«Hubo un ataque masivo como nunca antes en nuestra historia al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). El ataque continúa. Cientos de ataques a la página web del CNE», informó el jefe de Estado, quien añadió que habían irrumpido en el sistema para impedir «la transmisión de datos para provocar un apagón electoral».

«Como no pudieron provocar el apagón eléctrico, un apagón electoral y que no hubiera resultados electorales. Y si a esta hora no hubiera resultados electorales, ellos tuvieran encendida Venezuela (…) Ese fue el plan», explicó.

Debido a la gravedad de los hechos, Maduro pidió de manera inmediata que se activase el Consejo de Estado para evaluar e investigar a fondo todos los ataques al sistema electoral venezolano.

Todo lo que se debe saber sobre el apagón electoral

Víctor Theoktisto, PHD en computación y auditor externo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la supervisión y estudio del Sistema de Elecciones en la parte de software de sistema, seguridad digital, criptografía y transmisión segura de datos entre junio y julio del año 2021, explicó a Sputnik que el ataque referido por Maduro se trató de un DOS (Denial Of Service – Denegación de Servicio) realizado desde la República de Macedonia del Norte y el cual consiste en saturar las redes con una enorme cantidad de tráfico espurio para evitar se logre transmitir la información.

«Aunque es imposible alterar el contenido de lo que se transmitía, sí se logró disminuir las conexiones. De tal manera, que pocas veces se completaban exitosamente, ralentizando todo el proceso de totalización. Era una situación prevista por los organismos de inteligencia con ayuda de los operadores y eventualmente fue solventada, pero ocasionando un retraso notable. El ataque además consistió [y se mantiene] en un ataque permanente al sitio del CNE, a los medios del Estado, y en general a los servicios de la administración pública, como un ataque global y multifactorial al Estado venezolano», abundó.

Sistemas de respaldo del voto

Según expuso Theoktisto, la comunicación entre las máquinas de votación y el Centro de Totalización se basa en una red WAN (Wide Area Network) dada por la operadora nacional de teléfonos a través de la red de telecomunicaciones que transmite datos de línea telefónica (Dial-up), Metro Ethernet y el servicio GSM, o por vía satelital en zonas remotas.

La red de transmisión utilizada, agrega, es exclusiva para el proceso electoral y no usa la internet. «Todo eso es de seguridad y cifrado extremadamente seguros, que imposibilitan alterar la data transmitida. En el futuro, quizá habrá que extremar e incluso limitar el acceso desde fuera del país a las redes, un verdadero dolor de cabeza, aislarnos por unas horas hasta que toda la data esté transmitida», pondera.

Para el experto en computación y auditoría de sistemas electorales, el llamado que ha hecho el presidente Maduro al Consejo de Estado para mejorar la seguridad del sistema electoral y blindarlo aún más ante tales ataques, es absolutamente prioritario.

«Obviamente será necesario utilizar equipos y protocolos alternos con mayores redundancias para evitar que se repita, incluso medidas más drásticas de preservación de la seguridad de las transmisiones. Aunque ese no fue el objeto del ataque, que como dije, es imposible modificar la voluntad expresada en las máquinas de votación, pero como se vio, si se pudo de alguna manera entorpecer la transmisión», enfatizó.

«No hay nada oscuro en todo esto. La oscuridad viene de otro lado» Ante la creciente y muy bien orquestada campaña internacional de desinformación que busca sembrar dudas sobre los resultados electorales, Theoktisto como experto en un área tan crítica, hace algunas observaciones que son precisas dejar asentadas. «María Corina Machado dice que tiene el 100% de las actas; eso es una obviedad. Todos los principales partidos políticos también las tienen, mesa por mesa, de todo el país», explicó. Theoktisto abundó que cuando se cierra el proceso de votación en la mesa, la máquina totaliza automáticamente todos los votos obtenidos por cada candidato y transmite el resultado (Acta de Escrutinio) al Centro Nacional de Totalización. Estos datos van debidamente encriptados por medio de dispositivos tecnológicos que son imposibles de alterar, manipular o eliminar. Inmediatamente, señala Theoktisto, la máquina genera esa misma acta de escrutinio como un «chorizo»; es decir, impreso en un papel similar a las máquinas de los puntos de venta. «En dicho papel es donde aparecen impresos los datos de la mesa, día, hora, códigos de seguridad varios [para evitar sean suplantadas por copias falsas y que son únicos para cada mesa], los votos para cada candidato, por organización política, total de votos, votos nulos, etcétera», detalló.

Dicha información, agregó, se entrega «a todos los testigos de los partidos políticos, debidamente acreditados».

Además, el 50% de las mesas son auditadas al azar siguiendo un procedimiento llamado Verificación Ciudadana, donde se corrobora la correspondencia entre los resultados de la votación que aparecen en el Acta de Escrutinio impresa y los comprobantes de voto depositados en la caja de resguardo correspondiente.

«En resumidas cuentas, todas las organizaciones políticas que acreditaron sus testigos poseen en este momento, impresas, todas las actas de escrutinio en todas y cada una de las más de 30.000 mesas electorales», ponderó.

Theoktisto señaló que es absolutamente necesario conocer en profundidad todos estos procesos de verificación y salvaguarda del voto, para así mantener intacta la credibilidad de un órgano tan importante para la paz y democracia del país como es el CNE.