México no participará en sesión de la OEA sobre Venezuela

Ciudad de México, 31 Jul (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que su país no participará en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que hablarán sobre la situación en Venezuela tras los comicios que dieron la victoria al mandatario Nicolás Maduro.

«Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores (de México), no va a participar en la reunión de la OEA; y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA», manifestó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El presidente cuestionó que, «antes de conocer resultados», el secretario general de la OEA, Luis Almagro, «ya había reconocido a uno de los candidatos», el opositor Edmundo González, «sin pruebas de nada».

«Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así?, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo», enfatizó el mandatario mexicano.

El martes, Almagro publicó un comunicado en el que, basándose en el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) del organismo respecto al proceso electoral en Venezuela, llamó a Maduro a «aceptar su derrota electoral», argumentando que la victoria fue para González; y en caso de no hacerlo, pidió que se convoquen «nuevas elecciones» con otras condiciones.

«Intromisión»

En su rueda de prensa, López Obrador reiteró la crítica hecha el martes, acerca del «injerencismo» sobre Venezuela.

«Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero», mencionó.

Indicó que esa injerencia no solo viene de parte de gobiernos, sino también de los medios y ahora de las redes sociales.

«Es mucha la intromisión y en el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinan mucho de un lado o de otro y no son los medios convencionales solo o las agencias, ya ahora las redes sociales están como tomadas también, entonces hace falta democratizar los medios», dijo al respecto.

Esperar

El mandatario mantuvo su posición a esperar el resultado definitivo del conteo de votos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para dar una postura sobre los comicios; esto luego de que el Centro Carter, que participó como observador en las elecciones, publicara que el proceso «no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrático».

«Nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia y, una cosa que es muy importante, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere», comentó López Obrador.

Por otro lado, al ser consultado sobre si el reclamo de la oposición venezolana tiene alguna similitud con la que él hizo en los comicios mexicanos de 2006, cuando denunció fraude en el proceso que dio la victoria a Felipe Calderón, el mandatario respondió: «No tengo elementos, no hay pruebas en el caso de Venezuela, nosotros sí teníamos muchas pruebas».

En ese sentido, recordó que pidieron que se contaran los votos y «se negaron»; y, además, «ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia» y los corresponsales de medios, así como los «pseudointelectuales mexicanos», estaban «todos a favor del fraude». (Sputnik)