Trump en convención de periodistas negros de EEUU y ataca a Harris

Washington, 31 jul (Prensa Latina) El expresidente estadounidense Donald Trump fiel hoy a su estilo hizo de su presencia en la Convención Nacional de Periodistas Negros un momento para atacar a su rival demócrata Kamala Harris con falsas afirmaciones y criterios racistas.

Sobre un escenario en el que recibió la batería de preguntas de tres periodistas -en el que en ocasiones se interponían una intervención sobre otro- Trump dijo que su rival para las elecciones de 2024, la vicepresidenta Kamala Harris, “se volvió negra”, que “de repente dio un giro” en su identidad.

Los comentarios de Trump, en la reunión con sede en Chicago, se produjeron luego de que una de las entrevistadoras le preguntara por qué los votantes negros deberían considerar respaldar a un candidato con su historial de ataques racistas a rivales políticos.

La respuesta del exgobernante fue con un cuestionamiento a la ascendencia de Harris. “Ella siempre fue de ascendencia india y solo estaba promoviendo la ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé, ¿es india o es negra?”, enfatizó. “Creo que alguien debería investigar eso también”, acotó Trump, cuyas opiniones hacen recordar aquí ataques similares a rivales políticos en particular cuando trató de impulsar la falsa y racista teoría de la conspiración sobre el expresidente Barack Obama porque, según él, no nació en Estados Unidos.

Harris es hija de madre de la India y padre de Jamaica; nació en Oakland, California, y la enseñanza superior la hizo en la Universidad Howard, un centro de altos estudios históricamente para afroamericanos.

Algunos observadores han advertido que la postura de Trump sobre las mujeres y los temas de raza podrían terminar afectando su campaña electoral este año.

En una entrevista que Trump concedió a Fox News parte de la cual se transmitió ayer, el exmandatario intentó rebajar la figura de Harris cuando aseguró que los líderes mundiales la tratarían “como un juguete” si es elegida presidenta.

Con ese largo historial de plantear criterios despectivos sobre las oponentes femeninas, dijo: “Será tan fácil para ellos. Será como un juguete”.

“La miran y dicen que no podemos creer que hayamos tenido tanta suerte. La van a pisotear”, enfatizó y mirando directamente a la cámara, Trump añadió: “No quiero decir por qué, pero mucha gente lo entiende”.

El expresidente ha atacado repetidamente a las mujeres que lo han criticado burlándose de su apariencia e insultando su carácter, recordó NBC News.

Durante el ciclo presidencial republicano de 2016, llamó a Hillary Clinton, la candidata demócrata, una “mujer desagradable”; se refirió a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi como «loca», a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels como «cara de caballo» y a su rival en las primarias de 2024, Nikki Haley, como «cabeza de chorlito».

Ya Trump se refirió a la vicepresidenta como “Kamala la loca” y la ha catalogado de “tonta como una piedra”.