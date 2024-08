Venezuela está dispuesta a retomar diálogo con EEUU si respeta su soberanía, dice Maduro

Caracas, 1 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el miércoles que su país está dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos si ese Gobierno respeta la soberanía y deja de amenazar a la nación caribeña.

«Si está dispuesto el Gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de Venezuela, a dejar de amenazar a Venezuela podemos retomar el diálogo, pero sobre la base de un punto único: cumplimiento del (acuerdo) de Catar», expresó Maduro en conferencia internacional de prensa en el palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

El presidente aseguró que hará del conocimiento público los acuerdos alcanzados en Catar a través de sus distintas plataformas digitales.

«Bueno, yo pudiera publicar hoy las actas de Catar en mis redes sociales, las voy a publicar en mis redes sociales, para que ustedes vean que fue una negociación perfecta», añadió.

En el encuentro, Maduro hizo referencia a su experiencia como canciller y se autodenominó como experto «de negociación plural».

Asimismo, el presidente puntualizó que habrá conversaciones en el marco del respeto.

«Así que, si respetas a Venezuela, habrá nuevos diálogos, no perderemos la paciencia, prometo no perder la paciencia por su incumplimiento y sus mentiras, pero Venezuela no se maltrata, a Venezuela no se le trata como colonia», dijo.

Venezuela y de EEUU acordaron el 3 de julio mantener «comunicaciones de manera respetuosa y constructiva» con el objetivo de trabajar de manera coordinada para lograr mejoras en la relación bilateral.

En ese acuerdo, Caracas insistió en que «el diálogo debe limitarse a lo acordado en Catar y que para seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones entre los gobiernos se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad».

En abril, el gobierno venezolano acusó a EEUU de incumplir dos memorandos de entendimiento firmados con representantes de la administración del presidente Joe Biden, uno sobre materia migratoria y otro sobre aspectos políticos y diplomáticos, orientados a normalizar las relaciones entre ambos países.(Sputnik)