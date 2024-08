Candidatos firman documento ante TSJ de Venezuela para cotejar resultados electorales

Caracas, 2 ago (Xinhua) — Nueve de los 10 candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela comparecieron hoy viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dar inicio al procedimiento que verificará los resultados.

«Hemos estado en un acto único, que demuestra la fuerza democrática, constitucional e institucional del país, un país con cinco poderes (públicos) establecidos y fuertes», manifestó el presidente Nicolás Maduro tras la audiencia de la Sala Electoral del TSJ.

«Hemos sido citados judicialmente los 10 candidatos, hemos asistido a la citación judicial nueve, volvió a faltar el candidato del fascismo (Edmundo) González Urrutia», comentó.

Maduro criticó que el ex aspirante presidencial no asistiera al llamado del máximo tribunal y que tampoco firmara el documento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reconocer los resultados electorales.

«¿Qué planea? ¿Más violencia? (…) ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara?», preguntó el mandatario en referencia a las diversas protestas violentas registradas el lunes 29 de julio.

Maduro aseguró estar a la orden de la Sala Electoral para presentar toda la documentación que puedan solicitar, y manifestó que nadie perturbará la paz de la nación.

Además del presidente, asistieron al TSJ los opositores Luis Martínez, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, José Brito, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Enrique Márquez y Daniel Ceballos.

El candidato del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, comentó que la audiencia «ha concluido en una sentencia conforme a la cual los candidatos y los partidos políticos hemos de consignar las actas, los documentos que tengamos relativos al proceso electoral».

Por su parte, Enrique Márquez, del Movimiento Centrados en la Gente, explicó que se negó a firmar el acta de notificación del TSJ «porque no me siento notificado de nada»; no obstante, manifestó su compromiso con la paz del país.

«Tocará al Consejo Nacional Electoral presentar el conjunto de resultados mesa por mesa y le tocará a los que ligeramente han cantado fraude presentar aquí todas las actas, una por una, que pueden sustentar tal fraude», para cotejar las actas, explicó José Brito, del partido Primero Venezuela.

Rechazó que después de un saldo violento en el país, González Urrutia no haya asistido a la convocatoria realizada por el TSJ.

«Quiere decir que mi sospecha parece que es una realidad, pareciera que aquí en Venezuela jamás hubo un plan electoral por algún sector (…) por el contrario ha habido un plan insurreccional», expresó.

La audiencia de la Sala Electoral del TSJ se celebró para dar como notificados a quienes participaron en los comicios presidenciales, con motivo a la solicitud del recurso contencioso electoral interpuesto por Maduro, a fin de verificar los resultados electorales en los que resultó vencedor con el 51,95 por ciento de los votos.