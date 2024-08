Los dirigentes de Catar asisten al funeral del jefe del buró político de Hamás

Doha, 2 ago (Sputnik).- Los líderes de Catar, incluido el emir Tamim bin Hamad al Thani y el exemir, su padre, asistieron a la ceremonia de lectura de una oración conmemorativa en honor al jefe del buró político de Hamás asesinado en Irán, Ismail Haniya, informó este viernes el canal de televisión Al Jazeera.

El funeral de Haniya se celebra este viernes en Catar, donde el líder de Hamás vivió en los últimos años.

Todos los líderes cataríes, funcionarios extranjeros, incluido el primer vice presidente de Irán Mohamed Rezá Aref​ y el ministro de Exteriores de Turquía, Fidan Hakan, acudieron al funeral. En la despedida también participaron todos los dirigentes de Hamás en el extranjero, incluido el jefe interino del buró político, Jaled Meshal.

El servicio conmemorativo se organizó en la mezquita principal del país, ubicada en el centro de la ciudad. Según el canal de televisión, junto al ataúd de Haniya estaba otro ataúd, donde yacía el difunto miembro de su guardia que también murió en la explosión en la residencia del líder de Hamás en Teherán.

Según el canal, a petición de los familiares de Haniya, solo su familia estará presente en su entierro. Como informó el corresponsal de Sputnik, a los periodistas no se les permitió asistir al funeral ni tampoco tomar fotos durante la ceremonia en la mezquita.

Una fuente de Hamás dijo a Sputnik que aquellos que deseen expresar sus condolencias podrán acudir por la noche a las tiendas de campaña organizadas con ese fin por los líderes del movimiento, ya que durante el día en Catar el calor es muy fuerte. Estas carpas recibirán a la gente durante tres días, hasta el domingo.

El 31 de julio, el movimiento palestino Hamás confirmó la muerte del jefe de su buró político Haniya, asesinado en un presunto ataque israelí contra su residencia en Teherán, adonde había llegado para asistir a la toma de posesión del recién elegido presidente Masud Pezeshkian.

