Presidente de México llama evitar el intervencionismo en Venezuela

Ciudad de México, 2 ago (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este viernes a evitar el intervencionismo en Venezuela, un día después de que EEUU dijo que la evidencia presentada por la oposición muestra que su candidato Edmundo González ganó las elecciones presidenciales y no el mandatario Nicolás Maduro como afirma el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo, ningún Gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

López Obrador expresó su extrañamiento ante declaraciones de varios gobiernos, dado que no existe lo que denominó «un Gobierno del mundo».

«Eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la democracia, a la libertad y la soberanía de los pueblos. Ojalá y en vez de promover la confrontación todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela», subrayó.

En ese sentido, dijo que corresponde al pueblo soberano de Venezuela decidir en un proceso electoral, «de manera independiente, sin injerencias de ninguna otra nación».

«No sé si se pueda agravar la crisis (la intervención), pero no ayuda a resolver las cosas, es una imprudencia», agregó.

Aludió además a la postura conjunta de México, Brasil y Colombia emitida el jueves, en la que indican que siguen con atención el proceso de escrutinio de los votos de las elecciones

«Hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia, nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia», reafirmó.

Señaló que el comunicado conjunto pide «hablar con prudencia, con mucho cuidado, y esperar el resultado de las autoridades electorales».

Interpretó esa expresión como una referencia que alude a las protestas opositoras.

«Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica, esto es muy importante para evitar la confrontación», afirmó.

En el comunicado, los tres presidentes latinoamericanos hicieron un llamado a las autoridades electorales del país caribeño «para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación».

López Obrador apuntó que «se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas, hablando de que se obtuvo el triunfo, si no hay actas que prueben el resultado».

En referencia al Tribunal Electoral de Venezuela, el gobernante señaló que la corte ha convocado a todas las partes para que entreguen las actas y evidencias que puedan verificar lo que sostienen.

«Que la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados, proceso que han aceptado autoridades electorales en Venezuela», puntualizó.

Según el CNE, Maduro, por la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), obtuvo 51,2 por ciento de los votos, contra 44,2 por ciento logrados por González.

La PUD desconoció los resultados y anunció como «presidente electo» a González

El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, dijo el jueves en un comunicado que «la oposición democrática publicó más del 80 por ciento de las actas recibidas directamente de los centros de votación en toda Venezuela».

«Dada la aplastante evidencia, está claro para EEUU, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio», afirmó el funcionario.

El presidente Maduro exigió el jueves a EEUU «sacar sus narices» de Venezuela.

Algunos países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay se negaron desde el lunes a reconocer la reelección de Maduro, lo que provocó por parte de Caracas el anuncio del retiro inmediato del personal diplomático. (Sputnik)