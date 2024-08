La oposición venezolana sale a las calles a exigir que se reconozca su victoria electoral

Caracas, 3 agosto (Sputnik) .- Miles de opositores venezolanos se concentraron este sábado en Las Mercedes, en el este de Caracas, para exigir que el Gobierno reconozca el triunfo de Edmundo González en las presidenciales del 28 de julio, en una jornada marcada por la reaparición pública de María Corina Machado.

«Nunca hemos estado tan fuertes como el día de hoy, nunca el régimen ha estado tan débil como el día de hoy; han perdido toda legitimidad, no hay maniobra que pueda tapar la verdad», dijo Machado en un breve discurso.

La líder opositora reiteró que no abandonarán las calles del país caribeño y que continuarán luchando por la «libertad».

«Vamos a llegar hasta el final, salir a protestar pacíficamente no es violencia, no vamos a renunciar a nuestro derecho, no vamos a dejar las calles, seguimos avanzando, estamos unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien», indicó.

La líder de la oposición llegó a la concentración pasadas las 13:30 (17:30 GMT) en un camión descubierto, acompañada de otros dirigentes, pero sin González, quien no se ha mostrado en público desde el domingo 28 de julio.

Los manifestantes habían comenzado a reunirse desde las 10:00 (14:00 GMT), colmando al menos siete cuadras de Avenida de Las Mercedes al grito de «libertad».

Uno de los presentes fue José Gutiérrez, residente de la ciudad de Los Teques, en el estado de Miranda (norte), quien en conversación con la Agencia Sputnik puso en duda las cifras oficiales sobre las elecciones del domingo pasado.

«Para mí no son confiables (…) veo que no se corresponde el resultado que está ofreciendo el Gobierno y no estamos conformes», dijo el hombre a esta agencia.

Por su parte, Rosibel Torres, activista de derechos humanos, opinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cometió «irregularidades».

«El Consejo Nacional Electoral ha cometido una cantidad de irregularidades y no ha cumplido, pido a la comunidad internacional la ayuda que debe darnos», dijo.

La mujer aseguró que se mantendrán en las calles hasta que el CNE respete la «voluntad del pueblo».

El CNE emitió el viernes un segundo boletín con el 96,87 por ciento de las actas escrutadas, en el que ratificó el triunfo de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos, frente a González, que habría obtenido el 43,18 por ciento.

De acuerdo con el organismo, los comicios alcanzaron una participación de 12.386.669 electores, equivalente al 59,97 por ciento del padrón.

El domingo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro), bajo la cual se presentó González, desconoció los resultados y anunció como «presidente electo» al ex diplomático.

Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, la República Dominicana y Uruguay se negaron desde un principio a reconocer la reelección de Maduro, lo que provocó por parte de Caracas el retiro inmediato de su personal diplomático en esas naciones y la expulsión de las misiones que esos países tenían en Venezuela.

El martes, el Gobierno de Perú reconoció a González como «presidente electo» de Venezuela, lo que llevó a Caracas a romper relaciones diplomáticas con Lima.

Panamá, por su parte, puso en suspenso las relaciones con Venezuela.

También este sábado se realizaron movilizaciones en varias ciudades latinoamericanas y españolas, en rechazo al Gobierno y exigiendo que se reconozca la victoria de González.

Asimismo, el oficialismo convocó para esta jornada una movilización en defensa del Gobierno y del resultado del CNE que dio vencedor a Maduro. (Sputnik)