París, 4 ago (Sputnik).- El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, se ve presionado a cambiar su estrategia de negociación con Rusia y a considerar concesiones territoriales debido al descontento popular y fracasos en el frente, opinó Florian Philippot, líder del partido francés Los Patriotas.

«Zelenski se ve obligado a dar un giro completo ante el descontento popular en Ucrania y los reveses sufridos en el frente. Ahora quiere que Rusia participe en las cumbres de paz. ¡La concesión de territorios ya no es un tabú: se vuelve posible! Se dio cuenta de que cada vez llegarían menos armas occidentales y que todo se había acabado», escribió Philippot en su cuenta de X.

Zelenski, en una entrevista concedida esta semana al periódico Le Monde, señaló la posibilidad de comenzar negociaciones con Rusia sin la condición de la devolución de territorios.

Asimismo, el líder ucraniano afirmó que la cuestión territorial es muy complicada y debe ser decidida por el pueblo de Ucrania mediante un referéndum.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según su presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. (Sputnik)