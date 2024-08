La impunidad del sector financiero debe terminar

Columna Poliédrica

En este país los sinvergüenzas del sector financiero campean en la más absoluta impunidad. Se escudan en un discurso técnico y opaco para la mayoría de las personas de la sociedad costarricense, ni siquiera los que informan se preocupan por investigar y aclarar los diferentes conceptos que utilizan los defraudadores y los controladores; los delitos van desde los más clásicos como el robo de la bóveda de un banco, hasta los más sofisticados por medio de herramientas tecnológicas.

Los órganos de control del sector financiero no controlan nada. Tenemos Superintendencias, tenemos auditorias, tenemos contadurías públicas y privadas, todos con personas muy bien pagadas; sin embargo, a la hora de rendir cuentas en relación con su trabajo, lo que tenemos son excusas que se escudan en ese discurso técnico financiero y con ello logran “rodar” al gran público y dejan a las personas que han perdido su dinero con una mano adelante y otra atrás.

La carencia de fiscalización y control se ha evidenciado en múltiples situaciones. El último tiene que ver con una cooperativa, el tema de las inversiones de los fondos de pensiones se para el sol a ver, los desfalcos que se dan en las cuentas bancarias por la inseguridad informática de los entes financieros es una vergüenza; no obstante, a pesar de que estamos hablando de hechos concretos, la negligencia de quienes están al frente de las instancias controladoras y fiscalizadoras, siguen tan campantes en sus puestos, sin ser objeto de ni siquiera una llamada de atención.

Los ladrones o hurtadores comunes y corrientes no gozan del fuero de impunidad de quienes mandan en el sector financiero. Al caso de Coopeservidores, al de los Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, al más burdo robo del Banco Nacional, a la más sofisticada estafa de la empresa de un expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), al descaro de Aldesa, etc; en todos los casos, la acción de los órganos de control y fiscalización ha sido inefectivo para las personas que han sido perjudicadas, se trata de órganos que no cumplen su función en sentido literal.

Las asociaciones y entidades de la sociedad civil, también son acaparados por las personas vinculadas con el sector financiero. En lugar de asumir posiciones valientes en favor de los perjudicados, lo que encontramos son discursos de justificación y con ello de defensa de las ineficiencias de los órganos de control y fiscalización; en otras palabras, al decir de nuestro pueblo, todos se tapan con la misma cobija, todos son juez y parte, amigos entre ellos.

Y mientras todo esto ocurre, mientras a estas personas nadie las cuestiona, se distrae la atención cuestionando lo mejor de la sociedad costarricense. A los médicos, enfermeros que trabajan en la Caja Costarricense del Seguro Social, a los profesoras y profesoras que están en la educación pública, a las personas que están en las instituciones que están dispuestos a llegar al último rincón del país; en otras palabras, se cuestionan a la gente de bien y a los sinvergüenzas se les deja andar a sus anchas.

El sector financiero debe dejar de ser un sector impune. El sector financiero debe pagar hasta el último cinco a los costarricenses que han sido perjudicados por la ineficiencia de sus órganos de control y fiscalización.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot