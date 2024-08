CONARE pide al Gobierno respetar acuerdos para la negociación del FEES

San José, 6 Ago (Elpaís.cr).- Los representantes de las universidades públicas rechazaron la Casa Presidencial para la última reunión con el Gobierno sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025.

Esta quinta reunión del FEES estaba programada para este martes a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), pero el Gobierno anunció el cambio de sede pocas horas antes.

Ante el rechazo de Casa Presidencial como sede de negociaciones por parte de los rectores, el Ministerio de Educación Pública (MEP) acusó que se trata de un «capricho» de los rectores y que están impidiendo alcanzar un acuerdo para el FEES del 2025.

«La negociación del FEES es un tema de importancia nacional que nos exige construir acuerdos por el bien de la educación superior pública y de todo el país, por encima de diferencias entre jerarcas. No se trata de caprichos, se trata de la educación el factor de desarrollo más importante de nuestro país», respondieron a la reacción gubernamental.

En un comunicado, añadieron que «en estricto apego a la realidad, las cuatro sesiones de la Comisión de Enlace para la negociación del presupuesto de las Universidades Públicas, durante este 2024, han transcurrido con total normalidad, incluso en dos de ellas se expusieron proyectos de investigación de importante impacto para distintos sectores productivos, así como de consenso de avanzó en una agenda de cooperación entre las Universidades y el Gobierno, para solventar necesidades urgentes en temas como seguridad, agroindustria, salud, tecnologías y por supuesto, educación, entre otras áreas de trabajo conjunto».

«De manera tal que, no es de recibo, que la señora ministra de Educación Anna Katharina Müller improvisara la quinta sesión de la Comisión de Enlace en Casa Presidencial por razones de seguridad, afirmaciones que CONARE rechaza contundentemente», resaltaron los rectores.

«Lo anterior no es excusa para cambiar sede sin la adecuada coordinación con todas las partes negociadoras, a lo cual se une la no presentación de agenda por parte de la señora Müller y la informalidad de no responder el oficio donde se le solicita respetar lo acordado, en cuanto a que serían las instalaciones del MICITT donde se realizaría esta quinta sesión», puntualizaron.

Desde el CONARE se hace «un llamado a mantener el orden, por el fondo y por la forma, de la negociación del FEES 2025».

«Reiteramos nuestro compromiso de continuar con el proceso en el marco de lo contemplado en nuestra Constitución Política, con la seriedad y la adecuada articulación que requiere un asunto público de la mayor trascendencia para la educación pública y el desarrollo del país», concluyeron.

Por su parte, el Gobierno advirtió que, si no aceptan negociar en Casa Presidencial, incluirá un incremento del 1% en el FEES del 2025, con respecto al 2024, lo cual es muy distante a la posición que han sostenido las universidades públicas de un crecimiento del 4,06%.