Asesor especial de Lula teme una guerra civil en Venezuela

Río de Janeiro (Brasil), 7 ago (Sputnik).- El asesor especial en política internacional del presidente brasileño Lula Da Silva, Celso Amorim, dijo este miércoles que teme que se desencadene un conflicto grave Venezuela tras las elecciones presidenciales.

«Temo mucho que pueda haber un conflicto muy grave. No quiero utilizar la expresión guerra civil, pero la temo mucho», dijo el excanciller en entrevista con Globo News.

Amorim añadió que se debe trabajar «para que haya un entendimiento».

«Eso requiere conciliación. Y la conciliación requiere flexibilidad por todas las partes», señaló y mencionó en ese sentido las sanciones impuestas por EEUU y Europa a Venezuela.

El diplomático consideró que el «nivel de división» que existe en Venezuela exigirá una mediación.

Asimismo, calificó de «lamentable» que no aparezcan las actas electorales de los comicios.

«Se lo dije al presidente (Nicolás) Maduro. Me reuní con él al día siguiente de las elecciones y le pregunté por las actas. Me dijo que serían publicadas. Luego llegaron a los tribunales. Tengo que confesar mi ignorancia, todavía no entiendo bien qué van a hacer los tribunales», dijo.

Brasil, junto con Colombia y México, encabeza los esfuerzos de mediación para resolver la crisis abierta en Venezuela tras las presidenciales del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela emitió el viernes un segundo boletín con el 96,87 por ciento de las actas escrutadas, en el que ratificó el triunfo de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos, frente al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro), Edmundo González, que habría obtenido el 43,18 por ciento.

La PUD desconoció los resultados y anunció como «presidente electo» al exdiplomático. (Sputnik)