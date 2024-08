Moscú afirma que está dispuesto a acoger una reunión entre Erdogan y Asad

Moscú, 9 ago (Sputnik).- Moscú está dispuesto a acoger un posible encuentro entre los presidentes de Turquía y Siria, Recep Tayyip Erdogan y Bashar Asad, declaró este viernes el vicecanciller ruso Mijaíl Bogdánov.

«Sería muy bueno que los líderes se reunieran, pero creo que se requiere una preparación seria para tal reunión. Siempre estamos dispuestos a organizar reuniones en Moscú, tanto trilaterales como entre las dos partes directamente interesadas, representantes del Damasco oficial y Ankara», dijo Bogdánov.

Al mismo tiempo, afirmó que no dispone de información de que Rusia haya hecho una propuesta correspondiente.

El diplomático agregó que Rusia apoya el proceso de normalización de las relaciones entre Turquía y Siria sobre la base del reconocimiento mutuo de la integridad territorial, la unidad y la soberanía de los dos países vecinos.

Una reunión entre Erdogan y Asad, la primera en muchos años, podría tener lugar en Moscú en agosto, según informó el periódico turco Daily Sabah, citando a una fuente familiarizada con el asunto, pero poco después una fuente diplomática turca negó la noticia.

Asad anunció el pasado 15 de julio que estaba listo para reunirse con su homólogo turco, si eso corresponde a los intereses nacionales de su país.

El 26 de junio, en una reunión con el enviado especial del presidente ruso para Siria, Alexandr Lavréntiev, Asad aseguró que su país saluda todas las iniciativas referentes a sus relaciones con Turquía y basadas en el respeto a la soberanía siria.

Erdogan, por su parte, comentó que Ankara no ve ninguna razón para no establecer relaciones diplomáticas entre los dos países y aseguró que el país otomano no tiene la intención de interferir en los asuntos internos de Siria.

Lavréntiev informó antes a Sputnik que Moscú había presentado a Ankara y Damasco su variante de hoja de ruta para la normalización de las relaciones entre Turquía y Siria.

Según el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, las prioridades de la hoja de ruta es el restablecimiento del control de la frontera siria por parte del Gobierno de ese país, la seguridad de la frontera sirio-turca y la prevención de los ataques transfronterizos y la infiltración de terroristas. (Sputnik)