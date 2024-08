EEUU es principal responsable de crisis de opioides, afirma académica mexicana

México, 12 ago (Xinhua) — Estados Unidos es el principal responsable de la crisis de opioides en su territorio, así como de la parte que queda a deber en su enfrentamiento, tanto por su escasa atención a las causas como por las pocas acciones contra la producción y comercialización interna, afirmó la académica mexicana Johana Plascencia. En entrevista con Xinhua, Plascencia consideró que el accionar de Washington ante el consumo exacerbado de opioides sintéticos entre su población, y ante las muertes que el fenómeno provoca, ha sido prácticamente insignificante en comparación con las acciones de otros países. «Ante el tráfico de opioides sintéticos y su consumo como droga en Estados Unidos, cada uno de los países supuestamente involucrados está haciendo su parte, excepto el propio Estados Unidos», subrayó la criminóloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco (oeste). Estados Unidos no hace la parte de revisar los factores que llevan al consumo y de revisar los cárteles estadounidenses que producen y distribuyen drogas sintéticas, fundamentalmente fentanilo, afirmó Plascencia. Bajo esa estructura, agregó, es uno de los países que más queda a deber en el enfrentamiento global al fenómeno. El fentanilo es un opioide sintético más potente que la morfina, utilizado con fines médicos como analgésico. Su uso clínico mayoritario es para la mitigación del dolor en pacientes con cáncer o en recuperación de cirugías dolorosas. Sin embargo, por su elevada potencia y su disponibilidad ilegal, a partir de la facilidad de su producción ilegal mediante precursores químicos para sintetizarlo, ha devenido en una droga callejera de consumo ilícito en varios países, especialmente en Estados Unidos. En 2023, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estimaron en 81.083 las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Un año antes la cifra fue de 84.181 y desde 2017, de acuerdo con los datos oficiales, se estima que más de la mitad de las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos, ascendentes a decenas de miles cada año desde ese entonces, fue por su consumo. Washington ha apuntado a los opioides sintéticos como un «enemigo» a destruir y su estrategia para ello se ha centrado en gran medida en responsabilizar a otros países de la crisis de consumo en su territorio, por supuestamente no hacer lo suficiente para detener el tráfico ilícito hacia Estados Unidos. Pero, en opinión de Plascencia, se trata de una estrategia habitual de Estados Unidos, de siempre querer culpar a otros de sus problemas con tal de no resolverlos en su propio territorio ni atender las causas estructurales de raíz. México y China son dos de los países señalados por Estados Unidos, pero sus acciones ante el fenómeno y la cuestión de seguridad que reviste muestran una auténtica preocupación por resolverlo, mientras que «no podemos ver esa realidad en Estados Unidos», añadió la académica. Para Plascencia, «Estados Unidos no ha regulado, o ha permitido, gracias a la corrupción de su frontera, la introducción del fentanilo por medio de los cárteles mexicanos que están vinculados con lo que se les puede llamar pandillas estadounidenses». Ellos, apuntó, «lo atribuyen a una situación de pandillas, cuando en realidad es una situación de cárteles estadounidenses lo que está ocurriendo allí». En tal sentido, Plascencia, que critica la retórica estadounidense contra otros países por cuestiones relacionadas con el consumo de drogas en Estados Unidos, y anticipa que vaya a más en el contexto electoral en ese país, instó a Washington a asumir su responsabilidad y actuar con coherencia, priorizando la cooperación y no la confrontación. «Es responsabilidad de Estados Unidos el atender las causas del consumo de drogas y las cuestiones legales, sociales e internas de cada Estado con respecto al fenómeno», dijo Plascencia. «Así como ellos buscan clasificar a los cárteles mexicanos de terroristas, ellos también deben llamarles cárteles y terroristas a lo que denominan pandillas, y actuar en consecuencia en su territorio», concluyó.