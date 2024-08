La hoja de ruta para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores en Costa Rica

Aunque la iniciativa parece interesante de primera entrada, desde mi perspectiva, se queda muy corta. Se estanca en la interpretación de que lo único que debemos hacer como país es «formar más personal técnico, y si se puede, personal con algo de I+D». Leyendo el documento disponible acá, el cliché de formar más y más gente para atraer IED, se reproduce casi completo, con una mención tibia a la necesidad de generar capacidades de investigación e innovación (programas doctorales y de investigación). No hay una caracterización de qué sectores pueden ligarse a estas inversiones, para desarrollar tejido productivo local, y en qué aspectos se puede especializar, para así priorizar la inversión pública en I+D. Se sigue sin entender que la inversión pública en I+D es fundamental para desarrollar las capacidades de innovación. El plan menciona por ejemplo la enorme debilidad del modelo de atracción de inversiones en generar desarrollo en la periferia del país. Y listo, allí se queda, porque más que ofrecer «incentivos fiscales», no va. No hay una clara distinción en las medidas de corto, mediano y largo plazo.

Desde mi punto de vista, un plan de desarrollo de la industria nacional tecnológica ligada a los semiconductores debe incluir:

1. En primera instancia, priorizar cuáles industrias locales pueden ligarse a la IED de semiconductores. El desarrollo de software, las energías verdes, y la producción amigable con el ambiente son áreas donde ya el país tiene ciertas capacidades. El desarrollar por ejemplo un tejido productivo de empresas de I+D en Inteligencia Artificial que den soporte a la industria de semiconductores (software), requiere de una inversión más factible de realizar a por ejemplo intentar concebir empresas basadas en inversiones en maquinaria e intensivas en materias primas. El priorizar estos sectores para ligarlos a esta IED en semiconductores puede ayudar a dirigir la inversión pública necesaria. Todos estos sectores ejemplificados necesitan de profesionales en diversas ramas.

2. No es la industria la que siempre pone la pauta a la academia. En el mundo desarrollado, muchas veces es al revés. Por ejemplo, el deep learning no salió de Google o Microsoft, se gestó en un centro de investigación público con estudiantes de doctorado de universidades públicas en gran medida. Luego la industria lo tomó y continuó. En vez de priorizar el crear un sistema educativo «que vaya detrás de las necesidades de la industria», hay que entender y reconocer que el conocimiento detrás de mucho de lo que hoy consideramos «revolucionario» vino de la inversión pública. Es aquí donde este plan pone todo al revés. Lo prioritario debe ser la generación de capacidades de formación de estudiantes de posgrado, y programas de investigación. Costa Rica no tiene un sistema de investigación serio, como el de otros países (CONICET en Argentina, Fraunhofer en Alemania). Costa Rica tiene como enorme pendiente construir un sistema nacional de investigación, que pueda ligarse fácilmente con otros. Un sistema que ofrezca carreras de investigación ligados a universidades, industria, comunidades, instituciones públicas y otros sectores. Y es que por ejemplo, para resolver el nulo impacto que tiene la IED en sectores como los semiconductores, porqué no construimos un sistema nacional de investigación, con centros de investigación ubicados sobre todo en las provincias fuera de la GAM? Ello a través de inversión en primera instancia pública, y si también con inversión privada complementaria, donde se ponga el foco en formar investigadores y atraer investigadores con paquetes atractivos tanto salarialmente como en los programas de investigación y facilidades. Así Alemania ha desarrollado sus capacidades de investigación por ejemplo, con distintas sedes de institutos de investigación públicos como el Instituto Fraunhofer, en muchos lugares a través de toda Alemania.

En la periferia de Costa Rica, la inanición por falta de inversión pública para activar la economía está cerca de dejar estas regiones en manos del narcotráfico y la delincuencia. ¿No sería entonces estratégico dirigir la inversión pública para generar capacidad de I+D que incluya las mentes jóvenes, priorizando los de estas regiones?

Los centros de investigación funcionarían como intermediación entre las universidades y otros sectores (publicos, industria, etc.), y se especializarían en el desarrollo y transferencia de conocimiento.

3. Financiamiento sostenido y crecimiento para las universidades públicas, sujeto a crecimiento en los resultados de investigación con metas a corto, mediano plazo: Este y los gobiernos anteriores se han dedicado a debilitar la inversión en educación pública superior. Muchos colegas con estudios de posgrado y redes de trabajo muy fuertes (que atraen y generan conocimiento de forma colaborativa y colectiva), se han ido de nuestras universidades públicas fruto de estas políticas. La formación de bachilleres, licenciados, masters y doctorandos no pasa por simplemente poner una meta de «mayor cantidad». Se requiere también elevar la calidad, y para ello, es necesario mayor inversión pública.

4.Cómo vamos a generar los recursos para ampliar tales capacidades? Implementando mejoras en los procesos de recaudación fiscal, persecución de la evasión, y también claro, evaluando los incentivos fiscales a la IED exclusivos, que a largo plazo, no son sostenibles para construir un tejido productivo local.

En fin, hay mucho por mejorar en este tipo de planes, pero el primer paso, es generar una auténtica discusión que vaya más allá de los clichés y sesgos ideológicos que la cierran.

(*) Ph. D. Saúl Calderón Ramírez, Profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica, Coordinator PAttern Recognition and MAchine Learning Group (PARMA-Group),