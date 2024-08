China expresa rechazo a interferencia externa en asuntos internos de Myanmar

Bangkok, 16 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo hoy viernes en Chiang Mai, Tailandia, que lo fundamental es que ninguna parte debe interferir en los asuntos internos de Myanmar.

Wang hizo estas declaraciones al asistir a la Discusión Informal Entre los Ministros de Relaciones Exteriores de China, Laos, Myanmar y Tailandia, a la que asistieron el propio Wang, el vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Saleumxay Kommasith, el vice primer ministro y ministro de la Unión para Asuntos Exteriores de Myanmar, U Than Swe, y la secretaria permanente de Asuntos Exteriores de Tailandia, Eksiri Pintaruchi.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que China, Laos, Myanmar y Tailandia viven uno al lado del otro y comparten amplias fronteras y una larga historia de interacción. Por lo tanto, los tres países comprenden las condiciones nacionales especiales de Myanmar mejor que otros países y son más capaces y están dispuestos a brindar asistencia a Myanmar.

Nadie desea más que sus vecinos que Myanmar restablezca la estabilidad y el desarrollo, afirmó Wang, señalando que los tres países están llenos de sinceridad y buena voluntad y esperan apoyar a Myanmar a promover el enfriamiento y la estabilización de la situación.

Dijo que la situación actual en Myanmar sigue siendo motivo de preocupación y que hay tres aspectos fundamentales que deben respetarse: Myanmar no debe estar sujeto a conflictos civiles, no debe distanciarse de la familia de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y no se debe permitir que fuerzas externas se infiltren e interfieran en él.

Wang indicó que la política amistosa de China hacia Myanmar está dirigida a todo el pueblo de Myanmar y que China siempre se ha adherido al principio de no interferencia en los asuntos internos, ha apoyado a Myanmar en la salvaguardia de su soberanía y unidad nacional, ha apoyado a Myanmar en el logro de la reconciliación nacional a través del diálogo y la consulta, y ha apoyado a Myanmar en la búsqueda de un camino de desarrollo que se adecue a sus propias condiciones nacionales.

Al respecto, Wang hizo varias sugerencias.

En primer lugar, apoyar conjuntamente a Myanmar para impulsar el proceso nacional de paz y reconciliación de manera ordenada y de conformidad con la ley.

En segundo lugar, apoyar conjuntamente al pueblo de Myanmar para que supere las dificultades actuales.

En tercer lugar, apoyar conjuntamente el enfoque de la ASEAN para abordar adecuadamente la cuestión de Myanmar, apoyar la unidad y centralidad de la ASEAN y evitar que fuerzas externas fomenten el caos e intensifiquen los conflictos.

La parte de Myanmar explicó la situación actual y los esfuerzos realizados por el Gobierno de Myanmar para mantener la estabilidad interna, y agradeció a las tres partes, como vecinos amigos, por brindar una mano amiga a Myanmar en tiempos de dificultad.

La parte de Myanmar también expresó su disposición de aprovechar la Discusión Informal para fortalecer la cooperación y mejorar el entendimiento, en aras de restablecer la estabilidad nacional y lograr la reconciliación política lo antes posible.

La parte tailandesa expresó su deseo de que Myanmar mantenga la paz, la unidad y la estabilidad.

Tailandia respeta los esfuerzos de Myanmar para abordar adecuadamente sus problemas internos a su manera, insistiendo en que Myanmar sea dirigido por el pueblo de Myanmar y sea sólo propiedad del pueblo de Myanmar. La parte tailandesa está dispuesta a mantener la comunicación con todas las partes y a brindar asistencia a Myanmar en la mayor medida posible.

La parte laosiana dijo que los cuatro países no sólo comparten fronteras, sino que comparten alegrías y tristezas en las buenas y en las malas. Como vecinos y amigos de Myanmar, esperan que Myanmar mantenga la estabilidad y el desarrollo y están dispuestos a brindar asistencia a Myanmar. La parte laosiana considera que la Discusión Informal de los cuatro países les ayudará a comprender mejor la situación en Myanmar y a trabajar juntos para encontrar una solución adecuada. La parte laosiana está totalmente de acuerdo con la adhesión de China al principio de no intervención en los asuntos internos. Los problemas de Myanmar sólo pueden ser resueltos por el pueblo de Myanmar y debe evitarse la intervención de fuerzas externas.