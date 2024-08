Lula defiende participación del Estado en inversiones públicas

Sao Paulo, 16 ago (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió hoy viernes la participación del Estado en inversiones públicas durante la entrega de viviendas a víctimas de inundaciones y la inauguración del mayor centro de oncología en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país.

«Es necesario terminar con esta tontería del Estado mínimo, de que el Estado no puede concretar realizaciones. El Estado no tiene que ser ni mínimo ni máximo, sino que tiene que comportarse como Estado, dar condiciones de igualdad de tratamiento a sus hijos. Esto no es gasto, debe ser tratado como inversión pública», señaló el presidente.

Lula da Silva destacó la participación del Estado como inductor del crecimiento económico al inaugurar el Centro de Oncología y Hematología del Grupo Hospitalario Conceicao, en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, con una inversión de 144 millones de reales (unos 26,3 millones de dólares), destinados a atender a 60 pacientes diarios de radioterapia y con 14 quirófanos para trasplante de médula ósea.

El centro médico presta servicios al sistema público coordinado por el Ministerio de Salud.

El mandatario defendió también el Sistema Único de Salud (SUS), que está garantizado en la Constitución de 1988 y es de acceso universal y gratuito, y el plan social Farmacia Popular de adquisición gratuita de medicamentos, los cuales, dijo «la derecha intentó destruir».

Lula da Silva cumplió además su agenda en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, con la entrega de 253 viviendas como parte del programa Mi Casa Mi Vida para las víctimas de las peores inundaciones de la historia ocurridas entre abril y julio de este año en esa región de Brasil, las cuales dejaron 182 muertos y afectaron al 90 por ciento de los municipios, con la destrucción de casas, infraestructura, industrias y campos de agricultura.