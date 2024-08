Fútbol: Sin Messi, anuncian lista de Argentina para Eliminatorias Sudamericanas

Buenos Aires, 19 ago (Xinhua) — La ausencia del astro Lionel Messi es la principal novedad en la lista de 28 jugadores citados por el técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, para los próximos dos partidos.

El elenco campeón del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América de Estados Unidos 2024 debía disputar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El primer compromiso será el jueves 5 de septiembre en el estadio Monumental, de Buenos Aires, y el martes 10 visitará a Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Messi no fue convocado debido a la lesión de ligamentos en el tobillo derecho sufrida en la final de la última Copa América, ante Colombia, que Argentina ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez el 14 de julio.

Tampoco fue citado Ángel Di María, quien se despidió de la selección albiceleste en el torneo disputado en Estados Unidos.

Respecto del plantel campeón del mundo, se repiten 16 jugadores, entre ellos el portero Emiliano «Dibu» Martínez y los defensas Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico.

También están los centrocampistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, como los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En esta oportunidad, Scaloni tuvo en cuenta a otros atacantes jóvenes como Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone y Valentín Castellanos.

Transcurridas seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina es líder con 15 puntos, producto de cinco triunfos y una sola derrota: 0-2 con Uruguay, su escolta con 13, en La Bombonera.

Luego se ubican Colombia (12), Venezuela (9), Ecuador (8), Brasil (7), Paraguay y Chile (5), Bolivia (3) y Perú (2).

La última presentación del conjunto de Scaloni en este certamen fue el 21 de noviembre de 2023, cuando le ganó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná con tanto del defensa Nicolás Otamendi.

Por la séptima fecha, además de Argentina vs. Chile, jugarán Bolivia vs. Venezuela, Uruguay vs. Paraguay, Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Colombia.

Por la octava jornada, se medirán Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Chile vs. Bolivia, Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil.