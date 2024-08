Presidente de México cataloga al judicial como un poder secuestrado

Ciudad de México, 20 ago (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó hoy al judicial como un poder secuestrado y al servicio de una minoría, y consideró que a la mayoría de los mexicanos no les importa la huelga anunciada por ese sector.

“El poder judicial es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia no solo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados”, aseveró el mandatario desde el Palacio Nacional durante su habitual conferencia de prensa.

Según el jefe de Estado, “así como antes (los hombres de negocios y las cúpulas) tenían en el poder legislativo a sus diputados y a sus senadores y ahora no es así, porque la mayoría son representantes del pueblo, quieren seguir teniendo en el poder judicial a sus representantes”.

“(…) ahora que han decidido irse los del poder judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar”, dijo López Obrador al referirse al paro a partir de mañana anunciado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial ante una reforma promovida por el Ejecutivo.

De acuerdo con el gobierno, la reforma busca acabar con la corrupción y el tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de criminales, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.

Entre sus puntos sobresale que los integrantes de la judicatura federal sean removidos de sus puestos y sustituidos por quienes resulten ganadores en comicios por voto popular.

“Yo les diría con toda franqueza y también respeto que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, señaló este martes López Obrador al aludir al paro.

Como no van a estar trabajando los juzgados, añadió, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco.

“En lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al consejo de la judicatura, es decir, al mismo poder judicial”, explicó.

“Nosotros no tenemos ningún problema –agregó-, nomás que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz” y caracterizado por la corrupción.

Reiteró que lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos, que no haya ningún órgano de gobierno faccioso, sino que represente a ricos y pobres, del campo y de la ciudad, de todas las creencias y todas las corrientes del pensamiento.