Fat Man – Little Boy

Hace apenas unos días, el 6 y 9 de agosto, se conmemoró el 79 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki por lo EUA, el crimen más cobarde y atroz que se ha cometido en la historia de la humanidad.

Después de todos estos años y de miles de estudios e investigaciones, ahora sabemos que Japón estaba derrotado desde hacía tiempo ya y que lo único que pedían era agregar en la propuesta de rendición, presentada por los gringos, un punto que dijera que a Hirohito, su emperador, no se le tocara, no se le enjuiciara y que no se le desterrara, simplemente que siguiera siendo el emperador de Japón, pero esto no fue aceptado por Truman, pues su intención siempre fue detonar las dos bombas atómicas para mostrarle al mundo y a los rusos en particular que las tenían y también tenían la maldad suficiente para dejarlas caer sobre quien fuera y donde fuera, después de la rendición de Japón a Hirohito no se le tocó y siguió como emperador y desde luego gran aliado de EUA.

A esta conmemoración estaba invitado el G7 (EUA, Japón, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Canadá), en primera instancia declinaron asistir en reclamo porque no se había invitado a Israel que lleva a cabo el genocidio en Gaza, recordemos que estos 7 países cuentan sus genocidios, guerras y crímenes en docenas, después dijeron que sí habrían delegados, que talvez, que sí y que no, de todas maneras no tiene importancia, de lo que podemos estar seguros es que los sobrevivientes y sus descendientes de esta masacre no los querían en su conmemoración.

En su discurso el primer ministro japonés Fumio Kishida se olvidó de mencionar al responsable de este terrible crimen…, pero claro, sí recordó mencionar el peligro que representa Rusia y sus armas atómicas para la paz mundial.

Este año se agregaron 5079 nombres a la lista de asesinados, ya van 344 mil. Peace Park donde la ceremonia se lleva a cabo es el epicentro del estallido que vaporizó miles de víctimas y donde se encuentra la tumba con las cenizas de otras 70 mil víctimas no identificadas, en el monumento se lee “Rest In Peace, For The Error Shall Not Be Repeated”

(*) Julio César Madrigal Mora, ciudadano costarricense