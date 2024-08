Presidente colombiano denuncia millonario robo en recursos para la paz

Bogotá, 23 ago (Sputnik).- El presidente colombiano denunció este viernes el hallazgo de un robo de aproximadamente 9,1 billones de pesos, fondos que estaban destinados a la implementación del acuerdo de paz a través del OCAD Paz.

«El inmenso robo que existió en Colombia: alrededor de 9,1 billones (2.400 millones de dólares), bi con b larga, de pesos hemos encontrado robados en los OCAD Paz y en el sistema de regalías en Colombia, y apenas hemos analizado el 20 por ciento del sistema», denunció el mandatario durante un evento en San Basilio de Palenque, en el norte del país.

En su intervención, el presidente Petro afirmó: «Por esta razón no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado, y si hacemos el listado, prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tiene los recursos esenciales para vivir, que es lo mínimo: el agua potable.»

Agregó, además, que este caso ya está siendo investigado por las autoridades.

El OCAD Paz es el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. (Sputnik)