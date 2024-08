La visita del asesor de Seguridad Nacional de EEUU Jake Sullivan a China

Beijing, 25 ago (Xinhua) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció el sábado que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, visitará China del 27 al 29 de agosto por invitación de Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores, para celebrar una nueva ronda de comunicación estratégica entre China y Estados Unidos. En una conferencia de prensa celebrada hoy domingo, un alto funcionario del Departamento de Asuntos de América del Norte y Oceanía del ministerio dio más información y respondió preguntas de los medios de comunicación.

El funcionario expresó que mantener una comunicación estratégica entre el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue un consenso importante alcanzado entre los presidentes chino y estadounidense en su reunión de Bali en noviembre de 2022. Desde la reunión, Wang Yi y Sullivan han celebrado tres rondas de comunicación estratégica en Viena, Malta y Bangkok, respectivamente, todas ellas sustantivas y constructivas, y han producido buenos resultados. Ambas partes acordaron seguir haciendo un buen uso de este canal de comunicación estratégica.

La próxima visita también será la primera visita a China de un asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos después de ocho años, y la primera visita a China de Sullivan. Es un paso importante para que las dos partes implementen los entendimientos comunes que los dos presidentes alcanzaron en su reunión de San Francisco. Después de San Francisco, los equipos diplomáticos, financieros, policiales y climáticos y los militares de ambas partes han mantenido comunicación, y los intercambios entre los dos pueblos han aumentado. Mientras tanto, Estados Unidos ha seguido conteniendo y reprimiendo a China. Y China ha tomado contramedidas resueltas. La relación entre ambos países se encuentra todavía en una coyuntura crítica de estabilización.

En este contexto, el director Wang Yi tendrá un profundo intercambio de puntos de vista con Sullivan sobre las relaciones bilaterales, los temas delicados y los principales puntos críticos internacionales y regionales. Las dos partes evaluarán conjuntamente el progreso realizado por los dos países en la implementación de los entendimientos comunes de los dos presidentes en San Francisco, aprovecharán al máximo los más de 20 mecanismos de diálogo y comunicación que se han establecido o reanudado, y continuarán discutiendo el tema de la percepción estratégica y la frontera entre la seguridad nacional y las actividades económicas. La parte china se centrará en plantear serias preocupaciones, articular su posición y exponer demandas serias sobre cuestiones relacionadas con la cuestión de Taiwan, el derecho al desarrollo y la seguridad estratégica de China. La cuestión de Taiwan es la primera y principal línea roja que no debe cruzarse entre China y Estados Unidos, y la «independencia de Taiwan» es el mayor riesgo para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan. La parte estadounidense debe cumplir con el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, y honrar su compromiso de no apoyar la «independencia de Taiwan». Las continuas medidas arbitrarias de la parte estadounidense contra China en las áreas de aranceles, control de exportaciones, revisión de inversiones y sanciones unilaterales socavan gravemente los derechos e intereses legítimos de China. China exige que la parte estadounidense deje de convertir las cuestiones económicas y comerciales en cuestiones políticas y de seguridad. Como la base de las relaciones China-Estados Unidos radica en las conexiones de los pueblos, Estados Unidos debe trabajar en la misma dirección con China y tomar más medidas para facilitar el flujo de personas entre los dos países. China también instará a Estados Unidos a cumplir con sus responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y a desempeñar un papel constructivo para la solución política de los principales y destacados problemas internacionales y regionales, no al contrario.

El alto funcionario enfatizó que la política de China hacia Estados Unidos es coherente y se sustenta en los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo propuestos por China. Estos principios son las lecciones aprendidas de los más de 50 años de relaciones entre China y Estados Unidos, así como de los conflictos entre los principales países en la historia. China y Estados Unidos deben hacer muchos esfuerzos para seguirlos. China siempre ha creído que la competencia entre grandes países no es la solución a los problemas que enfrentan Estados Unidos o el mundo.

El alto funcionario también respondió preguntas de los medios de comunicación. Sobre Ucrania, el funcionario señaló que la posición de China es franca y que continuará promoviendo las conversaciones de paz, trabajando por la solución política y llevando a cabo la diplomacia de mediación. Estados Unidos debe dejar de abusar de las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo, y dejar de difamar, incriminar, presionar y chantajear a China. China continuará tomando medidas enérgicas y resueltas para salvaguardar sus intereses principales y derechos legítimos.

En cuanto al tema del Mar Meridional de China, el alto funcionario subrayó que la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China en esta región tienen una base histórica y legal suficiente, y que los países de la región tienen plena confianza, sabiduría y capacidad para manejar adecuadamente el problema. Los países de fuera de la región no deben hacer cosas que provoquen confrontación o aumenten las tensiones.

El alto funcionario indicó que en el problema de Medio Oriente, China está comprometida con la promoción de la paz y la justicia y apoya a todas las partes en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos, especialmente la restauración de los derechos nacionales legítimos de Palestina. La prioridad inmediata es que todas las partes en el conflicto deben implementar seriamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y crear condiciones para un alto el fuego integral y duradero en Gaza lo antes posible. La comunidad internacional debe aunar sus esfuerzos para este fin. Se espera que Estados Unidos escuche las voces de la mayoría de la comunidad internacional y adopte una posición responsable.

En respuesta a la acusación injustificada de Estados Unidos de que China es una amenaza para el orden internacional, el alto funcionario afirmó que el desarrollo de China es una parte importante del progreso humano y una tendencia inevitable en la evolución de la historia. China no sigue el viejo camino de la colonización y el saqueo occidentales, ni el camino equivocado de buscar la hegemonía con creciente fuerza. Tampoco busca exportar su ideología. China está comprometida con el desarrollo pacífico y la cooperación de beneficio mutuo, y es una firme defensora del sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y del orden internacional, que contribuye a la fuerza de la paz y a los factores estabilizadores del mundo actual.