¿Quién ganará el Mundial 2026? Análisis de los principales contendientes

Madrid, 26 Ago (DNP).- El Mundial 2026 se postula como una de las grandes citas de la historia, con algunos combinados creciendo con fuerza y erigiéndose en los grandes favoritos para alzarse con el título. En este artículo analizaremos las predicciones del Mundial 2026 y los puntos fuertes de cada equipo.

Los favoritos en términos de cuotas, de acuerdo con Parimatch casa de apuestas, son: España (6/1), Brasil (6/1), Francia (6/1), Inglaterra (7/1), Argentina (8/1) y Alemania (9/1).

Si te preocupa dónde ver el Mundial 2026 en Perú, esta competencia se verá in streaming, si nada cambia, por ATV (canal 9 y 709 en HD), América Televisión (canal 4 y 704 en HD) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD). En estos canales también puedes ver las eliminatorias CONMEBOL al Mundial de este mismo año.

A la pregunta de dónde será el Mundial 2026, este se disputará en Estados Unidos (11 sedes), México (3 sedes) y Canadá (2 sedes), jugándose 104 partidos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se celebrará al gran final de la Copa del Mundo.

¿Será Argentina el equipo que revalide el título? Aunque la selección albiceleste es la vigente campeona del mundo, no aparece entre las tres primeras selecciones candidatas al Mundial 2026, pese a haber conquistado recientemente también la Copa América 2024. Messi, Lautaro Martínez, Rodri de Paul o Leandro Paredes, entre otros, pretenden coronarse bicampeones del Mundo en 2026, como ya hicieron en Qatar 2022.

Los máximos favoritos, según casas de apuestas como Parimatch, son España, Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina y Alemania. Probablemente, la selección que más destacó en los últimos meses fue España, que levantó el campeonato de la Eurocopa dejando atrás a rivales como Alemania, Francia e Inglaterra, desde cuartos de final hasta la gran final, respectivamente.

El equipo que dirige el técnico Luis de la Fuente se ha posicionado como uno de los favoritos, con jugadores que tuvieron un papel destacado por el fútbol internacional en el último éxito de los españoles. Nico Williams, Lamine Yamal, Rodri o Dani Olmo llevaron a la gloria al combinado nacional español.

Por otra parte, no podía faltar la pentacampeona del Mundo, Brasil, que con Raphinha, Vinícius, Rodrygo, Lucas Paquetá o Endrick está adquiriendo sus mejores sensaciones y su juego va in crescendo. Aunque la canarinha no triunfó en la Copa América, quedando eliminado por penales ante Uruguay en cuartos de final, están en estas predicciones del Mundial 2026.

El potencial de una Francia que no tuvo su mejor participación en la Eurocopa 2024, a pesar de llegar a semifinales, sigue siendo una potencia mundial, al igual que Inglaterra, subcampeona de Europa.

Les bleus contarán con un Kylian Mbappé cada vez más maduro, recientemente fichado por el Real Madrid en el mercado de pases, como buque insignia para resarcirse de la derrota contra Argentina por penales en el Mundial 2022. Inglaterra, por su parte, cuenta con un combinado sólido, con multitud de variantes, entre los que destacan el experimentado Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka o Phil Foden.

Para terminar, Alemania no podía estar fuera de estas listas de favoritos para el Mundial 2026. Ya sin su jugador más destacado, Tony Kroos, que anunció su retirada del fútbol, la selección bávara es uno de esos conjuntos que por reputación, historia y jugadores sigue sembrando el temor entre sus rivales. No estará Kroos, pero sí Rüdiger, Musiala, Sané o Havertz, entre muchas otras estrellas.