China pide que más países ayuden a la reanudación del diálogo entre Moscú y Kiev

Pekín, 27 ago (Sputnik).- Más países deberían facilitar la reapertura de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, instó el enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui.

«Hacemos un llamado para que más países faciliten la reanudación de un diálogo directo y conversaciones entre las partes», declaró Li este martes durante una rueda de prensa que se centró en torno a su reciente gira por Brasil, Indonesia y Sudáfrica.

El diplomático reafirmó la disposición de Pekín para jugar un papel constructivo en la búsqueda de una solución política a la crisis actual.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios perdidos, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. (Sputnik)