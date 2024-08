Tribunal de Guatemala otorga por segunda ocasión libertad a periodista Zamora

Ciudad de Guatemala, 27 ago (Sputnik).- El Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala ratificó el lunes un fallo otorgando libertad condicional al periodista José Rubén Zamora en un juicio en su contra del Ministerio Público (MP) por supuesta corrupción.

Fuentes judiciales dijeron a periodistas locales que los jueces consideraron que no existe peligro de que Zamora se fugue y abandone el país ni busque otras formas para obstaculizar la investigación.

Agregaron que, no obstante, Zamora continuará en prisión por un segundo caso que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) inició contra él por presunta falsificación de firmas en documentos migratorios.

En breves declaraciones a los periodistas, Zamora explicó que la situación en ese caso le perjudica, pues ni siquiera ha llegado a la etapa de juicio.

«Es complicado, porque el caso aún no está en juicio, está en una etapa de primera audiencia, falta llegar a etapa intermedia, ni me han ligado a proceso (…) Me interesa que le pongan fecha al otro caso», dijo.

En cuanto a su situación carcelaria, afirmó sentirse tranquilo, llevarse bien con el resto de los reos y continuar viviendo con sus libros y lecturas.

El periodista fue detenido en julio de 2022 por acusaciones de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por presuntos delitos de lavado de dinero tras la revelación de Zamora de varios casos de corrupción dentro del Gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

El Tribunal impuso medidas sustitutivas a la prisión a Zamora, como arresto domiciliario, estar sujeto a vigilancia y firmar un libro de asistencia en el Ministerio Público cada 15 días, además de pagar una fianza de 15.000 quetzales, 1.937 dólares al cambio de la fecha.

Zamora, ex director del diario digital El Periódico, quedó sujeto a medidas similares cuando los jueces le otorgaron libertad condicional por primea vez, el 15 de mayo pasado. (Sputnik).