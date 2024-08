La ignorancia rusa o el error de Marx

Ya estamos próximos a los quinientos años de Iván el Terrible de Rusia. Hoy tenemos un Vladimir Putin: líder absolutista de Rusia. A las potencias occidentales les ha resultado muy bueno, para seguir señalando a Rusia como un imperio del mal, cosa que no es en realidad ni remotamente una verdad.

Hay bastantes trabajos acerca del pensamiento ruso, incluso una interesante narración de Svetlana Aleksiévich, “El fin del homo sovieticus”, que dibuja de cuerpo entero al ciudadano común de Rusia (URSS) después de los movimientos políticos: Gladsnot y Perestroika, que terminaron con la era más oscura de los últimos cinco siglos de Rusia. Años atrás Dostoyevski y Tolstoi, en sus inmensas obras literarias, nos colocan en ese gris siglo XIX de Rusia, en el siglo XX Pasternak y Alexander Solzhenitsyn, nos dibujan los entre telones del leninismo y el stalinismo.

Durante los regímenes monárquicos, había un absolutismo igual o peor que el de la URSS, a la caída del comunismo, las potencias occidentales se abalanzaron en busca de los inmensos bienes soviéticos y había mucho corrupto dispuesto a venderlos.

El pueblo ruso en realidad es un pueblo bueno, con una carencia de desarrollo social y educativo nefasto, pero ellos son felices en ese mundo: porque no conocen otro.

En occidente la mayoría no sabe que muchas obras de Karl Marx fueron prohibidas hasta la caída del comunismo. Marx dice textualmente: “la revolución comunista nunca podrá arraigar en Rusia, porque es un pueblo atrasado de campesinos”.

Si, en algunos aspectos si, pero fue el lugar ideal para sembrar el comunismo, la pobreza y la ignorancia son el cóctel perfecto para los absolutismos. El inmenso arsenal atómico soviético, peligroso en manos del pueblo, encontró buen refugio bajo la dirección de Vladimir Putin, un hombre inteligente y educado en la KGB.

No soy rusófilo más que en lo que corresponde a su literatura, un Chejov, escritor incansable de cuentos, un Tolstoy y un Dostoyevski, con sus novelas grises, han dado mucha luz a la literatura universal. La medicina rusa tiene adelantos que pocos países han conseguido.

Seguiremos esperando que el mundo comprenda que la democracia del pueblo ruso es diferente a la de otros países, no podemos obligar a nadie a parecerse a occidente. Las teorías de Marx no hubieran podido prosperar en otro pueblo, nos agraden o no.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.