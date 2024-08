¡Cuando uno denuncia posibles corruptos lo primero que hacen es enojarse y pegar gritos!

3-Es una aclaración de una prueba que se utilizó para tener la orden de los allanamientos. Nada más que eso. Esos documentos no absuelven, ni culpan a nadie. ¿El documento dice que no hubo tala? No. No dice eso. Dice que no hubo tala en Zona Marítimo Terrestre y bueno eso siempre se ha sabido. ¿El documento dice que está propiedad no es parte del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo?

Efectivamente, dice que no está dentro de los límites ACTUALES (en mayúsculas) del Refugio. Nuevamente algo que está claro desde un inicio, esa propiedad está dentro de las 188 hectáreas que según la Sala Constitucional se deben delimitar y retomar dentro del Refugio. Así señalado por la Sala en la Resolución No. 12745-2019 y la Procuraduría en la solicitud DAA-OFI-370-2022. ¿Algo nuevo ahí? Nada. ¿Es relevante para el tema del daño ambiental si la tala irregular del vecino y amigo de fiestas del Presidente si fue dentro o fuera del refugio? No. Esto es la investigación por un delito ambiental, no porque estaba dentro de un refugio.