¿Por qué se desconfía del FEES?

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de Costa Rica ha sido criticado en algunos aspectos, particularmente con respecto al salario de algunos de los profesores de las Universidades Públicas como la UNA, la UCR y el TEC, entre otras. Los fondos públicos de Costa Rica se comprometieron con el gobierno a presupuestar alrededor de ₡576.087 mil millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2024 a más tardar.

La cantidad inicial propuesta fue de alrededor de ₡587.000 millones, la cual fue reducida. Los salarios de los académicos universitarios, particularmente los de los profesores, cuyos rangos incluyen el de catedrático, son muy superiores al promedio del país y al de otras instituciones públicas similares. Esto genera impresiones de desigualdad no solo en el sistema de educación directamente, sino en toda la comunidad.

Los salarios de los profesores universitarios a menudo alcanzan más de ₡5 millones al mes. A veces, a raíz de su antigüedad y otros beneficios extra como anualidades y suplementos por investigación. Los salarios a menudo oscilan entre ₡6 millones y ₡8 millones al mes. Además del salario base, los profesores pueden ganar otro bono y numerosos incentivos que pueden llevar a grandes totales en la remuneración. Tales salarios han sido objeto de diversas críticas en la esfera pública, en particular en el proceso de gestión de la tasa, donde hay un argumento sobre la viabilidad de los altos niveles de pago y la justicia en la provisión de recursos para la gestión de las finanzas públicas.

La justificación del incremento de los COSTOS está en la investigación y el desarrollo, la capacitación del capital humano, el acceso a la educación superior, todo lo cual es inherente a las universidades públicas, pero no bajo ninguna transparencia sobre si se están o no se están gastando adecuadamente esos fondos públicos que provienen, después de todo, de los impuestos de los costarricenses.

El FEES es considerado, por muchos del campus, un umbral de autonomía universitaria; el presupuesto es el dinero del país que se mueve a las universidades estatales, para que sean ellas, a su vez, las que gestionen en su favor el dinero que le dieron los costarricenses. Uno de los mayores inconvenientes de la autonomía universitaria es que, en ciertos casos, ha llevado a la falta de transparencia en el uso de los recursos del estado.

La autonomía a veces se le puede otorgar un significado que parece ir acompañado de algún tipo de inmunidad contra cualquier forma de control o regulación externa. Esto puede llevar a tensiones con el gobierno y otros intereses en la sociedad más amplia que desean tener una mayor influencia en la forma en que se gastan los fondos del contribuyente.

La autonomía a veces ha dado lugar a una mala administración en las universidades, y se ha sugerido que en algunos casos los recursos no se están usando para realizar el mejor trabajo. Esto incluye críticas del sistema salarial, en el sentido de que los altos salarios de algunos de los académicos no se justifican necesariamente por su productividad. Siendo instituciones autónomas, algunas universidades pueden ser parcialmente ajenas a los problemas y demandas del país, priorizando sus intereses en términos de áreas de investigación o campos de estudio académico que no siempre se alinean con las demandas del mercado laboral, o con los desafíos que enfrenta la sociedad y la economía del país en cuestión.

(*) Jesús Barrantes Castro, Abogado Penalista y Criminólogo