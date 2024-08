Volviendo sobre el problema de la corrupción

Hace ya casi quince años, o más, cuando comenzaba a publicar algunos artículos en medios electrónicos de Costa Rica, España y Cuba, que luego se reproducían en otros medios de otros países, un amigo cercano de nacionalidad panameña me comentó que los temas y la forma de mis escritos no podrían ser publicados en su país, ya que allí las represalias por denunciar -por más fundado que fuera el hecho- podía llegar hasta la comisión de actos violentos en mi contra.

Que la libertad de expresión que existía en Costa Rica era ejemplar, así como el respeto a las opiniones ciudadanas, en contraposición a su país, y que por ello me debía sentir orgulloso. Y aclaro, algunos artículos se referían a los actos de corrupción que se sucedían durante los gobiernos de los partidos tradicionales de entonces, que eran de conocimiento público, así que no había posibilidad de especulación de mi parte. Además, sobre todo me refería a los orígenes y manifestaciones de perversidad que se daban en los actos corruptos que se denunciaban dentro del aparato público como de empresas privadas.

Posteriormente, un compendio de algunos de dichos artículos se publicó bajo el título de La Vida Cotidiana, en Amazon, libro electrónico que se puede adquirir libremente allí.

Han transcurrido muchos años ya, y me queda la extraña satisfacción de suponer que de alguna forma colaboré en la concientización de los lectores acerca del fenómeno de la corrupción. Lo cual no significa que hayan desaparecido en absoluto dichos actos, pero sí que está más atento el conglomerado ciudadano al comportamiento de funcionarios públicos y empresarios privados.

Así pues, hemos visto en los medios de comunicación locales, largos reportajes acerca de los descalabros financieros de Coopeservidores, Aldesa y en cierta forma en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR, y las quejas de ciertos ciudadanos sobre la lentitud con que operan las autoridades judiciales en cada caso, y cómo hicieron la vista gorda las autoridades del Poder Ejecutivo que tenían la obligación de supervisar a las organizaciones que han sido víctimas de actos de corrupción.

Esto significa que en estos casos existen dos dimensiones distintas del comportamiento perverso de quienes, por un lado, cometieron los ilícitos, y de los que, por el otro, tenían la obligación legal y moral de supervisar las organizaciones afectadas por la corrupción.

Es decir, no ha cambiado en nada la situación que denunciábamos en aquellos años, solamente que ahora la prensa y los ciudadanos no se quedan callados, como antes, con un rostro de resignación estúpida, sino que se atreven a exponer hechos, datos y hasta acusaciones.

Por ello, a pesar de haber tratado el tema múltiples veces en el pasado, consideré realizar un aporte, señalando, inicialmente que la perversidad de la corrupción debe interpretarse mediante una doble lectura. Como desviaciones respecto de la racionalidad del propio sistema interno en que ocurre, y también respecto de los preceptos vigentes en el marco más amplio del conjunto social. Se trata de procesos, situaciones, estructuras, modelos conceptuales y modos de razonar, y no solamente de actos reñidos con la moral y la ética de la conducta individual o grupal. Porque, al fin y al cabo, los valores éticos y morales tienden a transformarse en el transcurso del tiempo.

La perversidad, como señala Etkin, carece de historia, no evoluciona; pero la sociedad va alterando su modelo de relación con ella; engorda o adelgaza los vínculos que con ella mantiene. Y es evidente que atravesamos una época en que el área de influencia de lo perverso se ha ampliado hasta casi lograr un modelo puro; confundirse con la realidad al desaparecer, ante la mirada espontánea, todo posible fuera de la perversión.

A medida en que un observador externo avanza en la lectura de estas situaciones va quedando claro el carácter reiterativo de los esquemas de perversidad y también las bases de poder y legitimidad que los sustentan. Es decir, que muchas veces se fundamentan en inhibiciones que se les imponen a los ciudadanos o participantes con el argumento de defender las libertades individuales, como se demuestra en la enseñanza de un solo enfoque de la realidad. Allí entran el sectarismo, el fundamentalismo y el pensamiento único.

El primer aporte que podríamos hacer para la construcción de una topología es una clasificación de la corrupción en: situaciones, procesos, pautas de relación e instituciones.

Las situaciones se refieren al estado de cosas, momentos de una relación en los cuales se quieren destacar las fuerzas que actúan, los motivos, los fines y los espacios que ocupan las partes en dicho momento en particular. Los procesos, a su vez, la conexión entre actividades en grupos y organizaciones, analizadas en el tiempo, como una realidad que está en movimiento. Que es continuo y reiterado, y cuyos productos se orientan en un sentido determinado. Las pautas de relación se refieren a aquellas formas o medios de articulación entre las partes que se auto sostienen por la acción de fuerzas que se necesitan mutuamente. Y por instituciones deberíamos entender las creencias y valores que conforman el orden social vigente y que atraviesan las distintas organizaciones del medio social. Como podríamos apreciar de inmediato, el concepto de corrupción no es tan simple. Es un fenómeno mucho más complejo de lo que podríamos imaginar.

El segundo tendría que ver con campos específicos, como serían: en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo jurídico, en lo organizacional, en las comunicaciones, y en la trama del poder. Y aquí se abre una gama enorme de posibilidades. Pero lo importante se reduce a tener presente los rasgos recurrentes de la perversidad de la corrupción, a pesar de que se muestra en un espectro muy amplio de situaciones sociales y en una diversidad de instituciones sociales.

La corrupción no desaparece, muta un poco conforme sean las circunstancias temporales, pero la obligación de las autoridades con relación a evitarla o castigarla, no se modifica. Y es por ello que los ciudadanos hoy esperamos que actúen eficientemente en el cumplimiento de su deber legal y moral.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría