Sanders quiere poner coto a entrega de armas de EEUU a Israel

Washington, 31 ago (Prensa Latina) El senador estadounidense Bernie Sanders, considerado hoy uno de los más abiertos oponentes en el Congreso a la continua transferencia de armas a Israel, impulsará una resolución para bloquear una propuesta millonaria adicional.

Según dijo Sanders presentará una resolución contra la nueva propuesta de 20 mil millones de dólares en armas a Israel, aprobada por la administración de Joe Biden.

En una audiencia en su estado natal de Vermont, afirmó que «liderará el esfuerzo para asegurarnos de que no le demos más armas a Israel a menos que haya un cambio radical en la política».

«Habrá otro envío de armas militares y aviones que tendrá que presentarse ante el Congreso para obtener una aprobación, y yo lideraré el esfuerzo para tratar de detenerlo», expresó Sanders a los residentes de Vermont en un evento anual de su oficina.

El 13 de agosto último, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso que decidió aprobar la venta de docenas de aviones de combate F-15, proyectiles de mortero y otras armas a Israel. Parte del equipo militar no se entregará hasta 2026, reseñó Common Dreams.

A juicio de una publicación en el diario The New York Times, la administración Biden programó deliberadamente la notificación para que coincidiera con el receso de ambas cámaras del Congreso, en un esfuerzo por «evitar una pelea desagradable» por las ventas.

Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva del grupo de defensa Democracy for the Arab World Now, aplaudió a Sanders por «impugnar esta entrega imprudente de armas a Israel».

«El mundo entero puede ver que Israel ha masacrado a más de 40 mil habitantes de Gaza con armas estadounidenses y no tiene intención de detener la carnicería», escribió Whitson en las redes sociales.