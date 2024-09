Costa Rica no merece el presidente que tiene

Columna Poliédrica

La figura del Presidente de la República nunca había sido tan extraña para el costarricense promedio. Han habido Presidentes arrogantes, chistosos, borrachos, mujeriegos, en fin, de todo hemos tenido, pero el de la actualidad es algo que se sale de todos los cánones; dicho de otro modo, se trata de un personaje que se aparta de la relación cortés que siempre ha caracterizado al costarricense, no es una persona con la que se pueda dialogar porque no tiene señorío y eso lo saben quienes están bajo sus designios, pero lo deberían saber el resto de los costarricenses.

Las diferentes puestas en escena del Presidente son grotescas. Cada vez que pasa su caravana por las diferentes calles, con no menos de cuatro motorizados del tránsito y su estruendo de sirenas, abriendo campo entre los mortales que no avanzan por las presas; lo anterior se suma a la forma en como se expresa en relación con sus interlocutores políticos, ya que se trata de una persona que en lugar de dialogar lo que hace es descalificar a las otras personas.

El Presidente de la República de Costa Rica nunca ha sido tan displicente en relación con las demandas de los diferentes grupos organizados de la sociedad costarricense. Denigra a los Sindicatos, a las Cooperativas, a las Universidades Públicas, a las instituciones públicas y a sus directores, en fin, se trata de una forma de hacer política que contrasta con el mínimo de respeto que siempre hubo entre el Presidente y sus interlocutores.

El Presidente de la República representa a los costarricenses y tiene que comportarse a la altura de las personas que representa. Un pueblo educado merece un Presidente con educación, un pueblo noble requiere un Presidente con sensibilidad; en otras palabras, el pueblo de Costa Rica tiene que tener una representación digna y una conducta ejemplar, no se quiere una persona que se aleje de la conducta del costarricense común, así que exigimos que se comporte a la altura del puesto que desempeña.

El Presidente de la República no debe utilizar la demagogia y la mentira para gobernar. Cuando los diferentes grupos de interés se acercan a quien, circunstancialmente, gobierna quieren ser escuchados y no vilipendiados, quieren ser respetados y no ser ofendidos como, un día sí y otros también, hace Rodrigo Chaves Robles con sus adversarios políticos; en eso he de reconocer que el Presidente de la Asamblea Legislativa ha tenido más elegancia a la hora de tratar los asuntos con el Poder Ejecutivo en general y con el Presidente en particular.

Hemos hablado del Presidente de la República de Costa Rica y la verdad no es muy alentadora la imagen que hemos descrito. Dicen que cada pueblo elige al gobernante que se merece, pero no creo que el pueblo costarricense se merezca las actitudes y conductas de Rodrigo Chaves Robles; sin embargo, he de reconocer que hay personas que le ríen sus gracias y eso se ha reflejado en algunas de las encuestas que han medido la popularidad del Presidente y eso tampoco lo podemos desconocer.

Cada pueblo tiene el gobierno que merece, pero el pueblo de Costa Rica no merece al gobernante que tenemos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot