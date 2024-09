Del ningunismo al chavismo

Desde la fundación de la segunda República, hemos tenido de todo: señores dignos, políticos de arrabal, borrachones, charlatanes, mujeriegos, pedantes-arrogantes, narcisistas, vagabundos, ineptos, pachucos, etc etc

Hubo candidatos (derrotados)que aún recuerdo, y pudieron haber hecho un gobierno adecuado, pero el soberano los vetó.

Nuestra democracia, con todo lo bueno y lo malo, es una de las mejores de este sufrido subcontinente, ha imperado la libertad y la paz, la democracia por si sola no se la debemos al TSE, aunque este ha sido soporte de ella, en realidad se la debemos al pueblo.

Terminando el siglo XX y en lo que va del XXI, ha venido a menos la presencia de líderes, no hay, y existen muy pocos pensadores en la palestra, menor la cantidad de lectores que honren el mundo de las ideas.

Los partidos grandes que tuvieron más de medio siglo en sus manos, perdieron enorme cantidad de militantes intelectuales, se fueron para sus casas o sencillamente desaparecieron completamente de la vista pública, muchos porque consiguiendo pensiones muy jugosas y otros porque sencillamente vieron la pérdida de crédito de la clase política.

No fue sino con la llegada de los PAC’s boy: LGS y Alvarado, cuando se abrió la puerta para un Presidente como Rodrigo Chaves, totalmente atípico, que insulta, dice agravios a diestra y siniestra, tiene el récord de renuncias y despidos de gabinete, y sin embargo un inmenso grupo de sus votantes lo defienden como a la octava maravilla de la política. Yo no voté ni votaría por él, pero no lo soporto ver en un discurso con su pose de pachuquismo, diciendo disparates y ofendiendo a quien sea.

En la agonía de su administración, no ha hecho absolutamente nada sensato, el país continúa como siempre de escándalo en escándalo, la gran mayoría de sus adláteres no conocen la vergüenza y lo defienden contra toda razón, ni en época de Carazo vimos algo tan rastrero.

Hemos llegado demasiado lejos en la elección de presidentes, diputados, alcaldes y jueces (con unas escasas excepciones), nuestro país está en manos del narcotráfico con un índice de criminalidad exagerado.

Hemos llegado al borde mismo del Agujero Negro: ¿caeremos o saldremos?).

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.