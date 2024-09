La NASA explica los extraños ruidos provenientes de la nave Starliner

Washington, 3 Sep (Sputnik).- La NASA explicó, en su cuenta de la red social X, qué fue lo que provocó los extraños ruidos procedentes de un altavoz dentro de la nave espacial Starliner, de Boeing, que desde hace casi tres meses permanece acoplada a la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a diversos fallos técnicos.

El astronauta Barry (Butch) Wilmore, quien se encuentra varado a bordo de la EEI junto con su compañera de tripulación, Sunita (Suni) Williams, notificó este sábado al Centro de Control de Misión en Houston sobre el inusual suceso.

«Hay un ruido extraño que sale por el altavoz […] No sé qué lo está provocando», dijo el astronauta a los controladores, que respondieron que parecía «un ruido pulsante, casi como un sonido de sonar».

¿Qué originó el «sonido pulsante»?

La NASA precisó ahora que esa señal sonora se debió a «la retroalimentación del altavoz» de la nave, efecto producido por la «configuración de audio entre la estación espacial y la Starliner». Asimismo, afirmó que el «sonido pulsante» escuchado por Wilmore «se ha detenido».

«El sistema de audio de la estación espacial es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruidos y retroalimentación», precisó la agencia, recalcando que se le solicitó «a la tripulación que se comunique con el [Centro de] Control de la Misión cuando escuche sonidos que se originen en el sistema de comunicación».

Por otro lado, la agencia espacial estadounidense aseguró que el efecto de retroalimentación en el parlante de la Starliner no tiene «ningún impacto técnico en la tripulación». También comentó que esta situación no afecta ni a la Starliner ni a las operaciones en la EEI, incluyendo el desacoplamiento de la nave espacial, previsto para no antes de este viernes.

Varados hasta el próximo año

La NASA confirmó recientemente que la permanencia de los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams en el espacio se extenderá hasta febrero del próximo año, puesto que se determinó que no regresarán en la Starliner. Se decidió que ambos astronautas volverán a la Tierra a bordo de la nave Crew Dragon, de SpaceX, como parte de la tripulación de la misión Crew-9.

Además, anunció el pasado jueves que, dependiendo de las condiciones climáticas, la Starliner comenzará su retorno a nuestro planeta en la tarde del viernes y aterrizará en la madrugada del sábado en un área del puerto espacial White Sands Space Harbor, ubicado en Nuevo México. (Sputnik)