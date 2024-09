Fútbol: Argentina golea a Chile por Eliminatorias

Buenos Aires, 5 sep (Xinhua) — El seleccionado argentino de fútbol goleó hoy 3-0 a Chile y sigue como único líder las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Alexis Mac Allister a los 48 minutos abrió la cuenta para el conjunto campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América en el partido disputado en el estadio Monumental, de Buenos Aires.

Los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el trámite y lograron la ventaja inicial con una gran acción colectiva que finalizó el centrocampista del Liverpool de Inglaterra.

Sobre el final, un disparo de media distancia de Julián Alvarez (84m), flamante refuerzo del Atlético Madrid de España, amplió la cuenta.

Argentina siguió atacando y logró la goleada con un remate cruzado de zurda de Paulo Dybala (90+1m), el delantero de Roma de Italia.

En los albicelestes no jugó su principal figura, el astro Lionel Messi, ya que se recupera de una lesión en el tobillo derecho sufrida en la final de la última Copa América, ante Colombia, que Argentina ganó 1-0.

Antes del encuentro, hubo un emotivo homenaje a Angel Di María, quien se despidió del seleccionado en el último certamen continental.

El partido contó con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y correspondió a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este éxito, el líder suma 18 puntos en lo más alto de las posiciones, producto de seis triunfos y una sola derrota, contra 5 de Chile, cuyo DT es el argentino Ricardo Gareca.

También este jueves, Bolivia (6) goleó 4-0 a Venezuela (9) en La Paz y el viernes jugarán Uruguay (13) vs. Paraguay (5), Brasil (7) vs. Ecuador (8) y Perú (2) vs. Colombia (12).

Por la octava jornada, el martes, se medirán Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Chile vs. Bolivia, Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil.

Tabla de posiciones