HONOR despliega un ecosistema de dispositivos impulsados por IA

San José, 5 Sep (DNP).- La marca global de tecnología HONOR anunció hoy sus innovadoras capacidades de hardware habilitadas por IA y una arquitectura colaborativa de protección de privacidad basada en IA, destacando su compromiso con el empoderamiento innovador en un mundo impulsado por la Inteligencia Artificial (IA), en IFA 2024.

El evento también marcó el debut de los últimos dispositivos insignia de HONOR impulsados por IA, incluyendo el HONOR Magic V3, el smartphone plegable más delgado del mundo, así como la elegante y artística portátil HONOR MagicBook Art 14, el innovador lienzo digital HONOR MagicPad 2, y el elegante rastreador de salud HONOR Watch 5.

“La IA está transformando fundamentalmente nuestra industria, enriqueciendo y creando nuevas experiencias que mejoran la creatividad y la productividad de los consumidores en todo el mundo, cada día”, dijo George Zhao, CEO de HONOR. “Nuestro papel como proveedor de dispositivos inteligentes nos brinda un acceso increíble a los consumidores. Combinado con nuestra experiencia en dispositivos, esto informa nuestra hoja de ruta de IA, permitiéndonos crear experiencias de IA personales, intuitivas y más seguras que mejor se adapten a sus necesidades. A través de todos nuestros nuevos dispositivos insignia, esperamos ofrecer experiencias de IA centradas en el ser humano que los consumidores encontrarán verdaderamente mágicas”.

Durante la presentación, HONOR también destacó su colaboración con Google Cloud. “Estamos encantados de profundizar nuestra colaboración con HONOR”, dijo Matt Waldbusser, Director General de Soluciones Globales y Consumo de IA de Google Cloud. “Al incorporar los modelos de IA de Google y la tecnología Cloud, HONOR está brindando a los usuarios del Magic V3 la capacidad de experimentar nuevas posibilidades emocionantes con IA en sus vidas diarias”.

HONOR Magic V3: el plegable más delgado [1]del mundo con un rendimiento robusto

Continuando con el impulso a los límites de los dispositivos plegables, HONOR presentó el nuevo HONOR Magic V3, el teléfono plegable más delgado del mundo con mayor durabilidad, batería, pantalla y experiencia de IA para los consumidores globales.

Con un elegante grosor plegado de 9.2 mm[2] y un cuerpo ultra ligero de solo 226 g[3], el HONOR Magic V3 rivaliza en delgadez y peso con un teléfono insignia tradicional, garantizando la máxima portabilidad para los usuarios. Este logro se consigue mediante la aplicación meticulosa de 19 materiales innovadores y 114 microestructuras, impulsando a los dispositivos plegables hacia una nueva era de precisión y delgadez.

Con un módulo de cámara octogonal en forma de cúpula, el HONOR Magic V3 combina perfectamente la belleza arquitectónica de las estructuras de cúpula con innovaciones tecnológicas. Este módulo de cámara presenta un corte de diamante, agregando un elemento de elegancia y estilo a la apariencia general del dispositivo.

Sumando a su durabilidad, el HONOR Magic V3 incorpora una fibra especial en su material de cuerpo, mejorando la resistencia al impacto 40 veces[4] en comparación con otros teléfonos insignia tradicionales, mientras reduce el grosor de la cubierta trasera en más del 30%[5]. Además, con la bisagra HONOR Super Steel, el dispositivo puede soportar hasta 500,000[6] ciclos de plegado y ha obtenido la prestigiosa Certificación de Durabilidad SGS. Fortificado con la pantalla interna HONOR Super Armored y el escudo NanoCrystal Shield resistente a rayaduras, el HONOR Magic V3 está diseñado para soportar las exigencias del uso diario.

Equipado con una pantalla externa de 6.43 pulgadas y una pantalla interna plegable de 7.92 pulgadas[7], el HONOR Magic V3 ofrece una experiencia de uso dual inmersiva, proporcionando a los usuarios un viaje visual placentero. Dedicado a priorizar el bienestar y la comodidad del usuario, este dispositivo incorpora una variedad de características innovadoras para el confort ocular, como la primera tecnología de pantalla con desenfoque IA del mundo[8], atenuación PWM sin riesgos de 4320Hz[9], atenuación dinámica, pantalla nocturna circadiana y pantalla de tono natural.

Además, el HONOR Magic V3 está equipado con una avanzada batería de HONOR Silicon-Carbon de tercera generación de 5150mAh[10], soportada por la tecnología HONOR SuperCharge de 66W[11] por cable y 50W[12] de carga inalámbrica, asegurando una experiencia móvil fluida y sin preocupaciones para los usuarios.

Con el innovador sistema de cámara HONOR Falcon que incluye una cámara telefoto periscópica, es decir de largo alcance de 50MP, una cámara principal de 50MP y una cámara ultra gran angular de 40MP, el dispositivo promete una calidad de imagen y versatilidad incomparables para los usuarios que buscan una fotografía impresionante en smartphones.

El HONOR Magic V3 ofrece una serie de funciones inteligentes, incluyendo el Magic Portal en plegables, junto con características de fotografía habilitadas por IA en el dispositivo, como el HONOR AI Motion Sensing para capturas rápidas y el motor de retrato HONOR AI para el mejoramiento de retratos.

En colaboración con Google Cloud, HONOR enriquece una gama de funciones de productividad respaldadas por los modelos de IA de Google y las tecnologías Cloud para permitir a los usuarios mejorar su eficiencia general, incluyendo HONOR AI Eraser, Traducción cara a cara y herramientas de traducción en HONOR Notes. Estas funciones cumplen con la promesa de HONOR de una nueva era de versatilidad y productividad habilitada por IA, satisfaciendo las demandas en evolución de usuarios empresariales y profesionales.

HONOR MagicBook Art 14: desbloqueando un futuro de productividad impulsado por IA de manera elegante

HONOR MagicBook Art 14 representa un salto revolucionario en la industria de laptops, transformando la experiencia convencional de las laptops al infundir innovación centrada en el ser humano con robustas capacidades.

Mostrando el diseño de curvas inspiradas en hojas de parra y la tecnología de pulverización de esmalte satinado, esta laptop es una maravilla de ingeniería ligera, incorporando funciones de IA a nivel de plataforma junto con soluciones robustas de hardware y software, asegurando una productividad inigualable y una experiencia de usuario óptima.

Traduciendo las características de ligereza y delgadez sinónimas de los smartphones a las laptops, HONOR está introduciendo el AIPC más ligero y delgado hasta ahora en el mercado. HONOR MagicBook Art 14 presenta la innovadora estructura ligera de topología, pesando sólo aproximadamente 1 kg[13] y con un grosor de 10 mm[14]. Con un cuerpo de aleación fabricado con magnesio y un teclado construido con titanio, esta laptop encarna un equilibrio perfecto entre diseño ligero y durabilidad.

Integrando un diseño modular de cámara líder en la industria, la laptop cuenta con una configuración magnética desmontable que mejora la privacidad y la adaptabilidad, ofreciendo una experiencia visual más amplia e inmersiva. HONOR MagicBook Art 14 cuenta con una cautivadora pantalla táctil HONOR FullView de 14.6 pulgadas con una resolución cristalina de 3.1K[15]. Con una impresionante relación pantalla-cuerpo del 97%[16], la mayor entre las laptops de 14 pulgadas, garantiza una experiencia de visualización inmersiva y enriquecedora.

Demostrando el compromiso de HONOR con el bienestar de los usuarios, la pantalla está equipada con las tecnologías de protección ocular más avanzadas de la industria, como la atenuación PWM de alta frecuencia de 4320Hz[17], la atenuación dinámica y el modo de libro electrónico, asegurando una experiencia de visualización cómoda y segura.

En colaboración con Microsoft, el HONOR MagicBook Art 14 ofrece a los usuarios acceso a las funciones avanzadas de Copilot, incluyendo la gestión inteligente de correos electrónicos, la visualización y análisis de datos, y la transcripción y resumen en tiempo real, elevando la productividad y la eficiencia.

Además, mejorando la eficiencia energética, la laptop cuenta con OS Turbo 3.0 impulsado por IA, que optimiza el consumo de energía al analizar el comportamiento del usuario y ajustar las estrategias de rendimiento de manera precisa, garantizando una experiencia de laptop poderosa y confiable.

Impulsada por la tecnología de audio espacial de HONOR y el poder de computación de la IA, HONOR MagicBook Art 14 redefine la excelencia en el audio. Esta tecnología combina la reconstrucción espacial y la ecualización de la calidad de sonido para crear un entorno de audio realista.

Junto con algoritmos avanzados de IA, el diseño de micrófono bidireccional mejorado asegura una captura de sonido superior y reducción de ruido en cualquier condición, perfecto para escenarios como reuniones grupales y entrevistas, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia de comunicación y colaboración elevada.

Impulsado por el procesador Intel® Core™ Ultra 7 155H[18] de alto rendimiento, HONOR MagicBook Art 14 adopta núcleos heterogéneos, con seis núcleos de rendimiento, ocho núcleos eficientes y dos núcleos eficientes de bajo consumo que pueden aumentar el rendimiento del dispositivo hasta 4.8GHz[19], permitiendo que la laptop maneje tareas exigentes mientras ofrece un excelente rendimiento multitarea que ahorra batería de manera eficiente.

Muestra una mejora del doble en el rendimiento de la GPU y un aumento del 70% en el rendimiento de la IA, lo que la convierte en una opción confiable para usuarios que buscan experiencias de laptop de alto rendimiento.

Sumando a su versatilidad, esta laptop cuenta con múltiples puertos, incluidos Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI y un conector para auriculares/micrófono de 3.5mm, mejorando la comodidad general y asegurando una experiencia de usuario fluida. Además, con un diseño de batería heterogénea, la HONOR MagicBook Art 14 Series mejora la utilización del espacio en un 30%[20] mientras ofrece una robusta capacidad de 60Wh que extiende la duración de la batería para los usuarios.

HONOR MagicPad 2: integración perfecta de productividad y entretenimiento

HONOR MagicPad 2 se destaca por su impresionante diseño delgado, con un cuerpo ultradelgado de 5.8mm y un peso de solo 555g, lo que la convierte en la compañera ideal para estar en movimiento.

Cuenta con una pantalla HONOR Eye Comfort[21] de 12.3 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144Hz[22], creando una experiencia visual impresionante con una mayor fluidez y capacidad de respuesta en diversos contenidos. Además, al poseer doble certificación TÜV, la tableta garantiza un cuidado óptimo de los ojos a través de innovaciones avanzadas como AI Defocus Display, atenuación PWM de alta frecuencia de 4320Hz[23], Pantalla Nocturna Circadiana y funcionalidades de atenuación dinámica.

HONOR MagicPad 2 destaca no solo visualmente, sino también en su experiencia de audio. HONOR MagicPad 2 cuenta con la certificación IMAX Enhanced, asegurando una experiencia de entretenimiento alta con una impresionante calidad de imagen y sonido por DTS, sumergiendo a los usuarios en festines audiovisuales cinematográficos en cualquier momento y lugar con Disney+.

Al incorporar la Tecnología de Audio Espacial HONOR, esta tableta presenta un campo de sonido ampliado en un 25%[24] en comparación con su predecesora, enriqueciendo la experiencia de audio para todos los usuarios.

HONOR MagicPad 2 está impulsada además por la plataforma insignia Snapdragon 8s Gen 3, manejando de manera excelente múltiples tareas como el trabajo de oficina y los juegos. La enorme batería de 10050mAh sirve como un respaldo potente para el trabajo y el entretenimiento, complementada con la tecnología de carga rápida de 66W para una carga rápida y un consumo eficiente de energía, brindando tranquilidad a los usuarios.

HONOR MagicPad 2 funciona con el nuevo MagicOS 8.0, que se basa en el reconocimiento de la intención del usuario y posee potentes capacidades de IA, brindando a los usuarios una experiencia inteligente sin precedentes. La función Magic Portal puede predecir necesidades de interacción y reconocer intenciones con anticipación, permitiendo a los usuarios generar horarios u otras tareas con solo una pulsación larga y arrastre. Desde la conversión de voz a texto hasta el embellecimiento de escritura a mano y las capacidades de reconocimiento de fórmulas, las herramientas de oficina impulsadas por IA mejoran aún más la productividad del HONOR MagicPad 2, empoderando a los usuarios para lograr más en sus actividades diarias.

HONOR Watch 5: diseño ligero y funciones avanzadas

HONOR también presentó el HONOR Watch 5, una combinación de tecnología moderna y diseño elegante. Con un peso de 35g[25] y solo 11mm de grosor, lo convierte en un equipo ligero y cómodo para usarlo todo el día. La pantalla AMOLED a color de 1.85 pulgadas con una resolución de 450×390 pixeles y 322 PPI admite operación táctil de pantalla completa, proporcionando una experiencia visual vívida.

El HONOR Watch 5 cuenta con una batería HONOR Silicon-Carbon, ofreciendo una impresionante duración de 15 días[26] con su capacidad de 480mAh. Impulsado por Turbo X Smart Power Management, garantiza un uso eficiente de la energía.

Este reloj también monitorea métricas esenciales de salud, incluyendo la frecuencia cardíaca y los niveles de SpO2 (oxigenación en la sangre), ayudando a los usuarios a supervisar su bienestar en tiempo real. Con el sistema de posicionamiento AccuTrack, el HONOR Watch 5 mejora significativamente la precisión del GPS, ofreciendo a los usuarios un seguimiento de actividad más preciso.

Colores

Inspirado en las maravillas de los paisajes naturales, el HONOR Magic V3 está disponible en tres impresionantes colores[27]: Marrón Rojizo, Verde y Negro, comenzando desde [insertar precio].

Disponible en Verde Esmeralda, Gris Estelar y Blanco[28], HONOR MagicBook Art 14 estará disponible en los mercados globales muy pronto.

HONOR MagicPad2 viene en dos opciones de color: Blanco Luna y Negro[29].

El HONOR Watch 5 estará disponible en tres colores: Negro, Oro y Verde. Para más información, visite la tienda en línea.

