Panamá amplía toque de queda nocturno en frontera con Costa Rica por delincuencia

Ciudad de Panamá, 5 sep (Sputnik).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que ampliará la vigencia del toque de queda nocturno a la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, dados los «altísimos» niveles de delincuencia.

«Voy a incorporar a la provincia de bocas del Toro la semana próxima (a la aplicación del toque de queda), hablaré con el gobernador, porque el índice de delincuencia en Bocas del Toro es altísimo», afirmó el mandatario en su conferencia de prensa semanal.

A inicios de semana fue decretado el toque de queda nocturno en la provincia de Colón, en la entrada del Canal de Panamá por el mar Caribe, así como en el capitalino distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá.

«Yo estoy dando la primera oportunidad a esta medida. si veo que no hay colaboración o no está funcionando como debe, subiré el volumen y vendrán acciones más fuertes», advirtió Mulino, cuyo propósito expreso es «limpiar todas esas ciudades de una delincuencia que no permite vivir».

Al respecto, refirió informes sobre el impacto de las pandillas en Colón desde las partes más céntricas a las más periféricas, al servicio de organizaciones criminales internacionales como el Cartel del Golfo o el Tren de Araguá.

Mulino pidió a la ciudadanía comprensión por la medida, e instó a las familias a no permitir que los menores de edad anden en las calles en la noche.

«Recojan a los chiquillos, que nada bueno hace un muchacho después de las 9 de la noche por ahí por la calle, en nada bueno anda, y menos en esa zona que están tan influenciadas por delitos, crimen organizado, tráfico de droga, venta de droga, etcétera», pidió.

El presidente istmeño adelantó que el lunes evaluará con sus ministros la marcha de los toques de queda y, de acuerdo a la situación, decidirá «si hay que subirle el volumen a las decisiones».

«Sinceramente espero que no, pero no voy a limitarme a dejarlo en toque de queda, si hay que ser más enérgico seré más enérgico, y lo lamento mucho, pero el bien de la mayoría de los panameños, que no andamos en eso, requiere que los proteja el estado, el gobierno nacional», advirtió. (Sputnik).