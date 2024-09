Trump duda si sentirse «insultado o agradecido» ante respaldo de Putin a Kamala Harris

Washington, 5 sep (Sputnik).- El candidato republicano a la presidencia de EEUU, el expresidente Donald Trump (2017-2021), dijo este jueves que no sabe si sentirse «insultado o agradecido» ante el reciente respaldo del presidente ruso, Vladimir Putin, a la aspirante demócrata a los comicios de noviembre próximo, la vicepresidenta Kamala Harris.

«Él (Putin) respaldó a Kamala, y no sabía si se suponía que debía llamarlo y decirle ‘Muchas gracias’, pero respaldó a Kamala… No sé exactamente qué decir sobre eso. No sé si me siento insultado o me hizo un favor», dijo Trump durante un evento en el Economic Club, de Nueva York (este).

Más temprano este jueves, Putin dijo que Rusia apoyará a la candidata Kamala Harris, como recomendó el presidente Joe Biden, aunque aclaró que tal decisión corresponde al pueblo estadounidense.

Al respecto, el asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Putin debería abstenerse de hablar sobre las presidenciales de EEUU, previstas para el próximo 5 de noviembre. (Sputnik)