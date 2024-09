La nave espacial Starliner vuelve a la Tierra sin tripulación

Washington, 7 sep (Sputnik).- La nave espacial estadounidense Starliner realizó el aterrizaje sin tripulación en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, comunicó la NASA.

«La nave espacial no tripulada aterrizó en el centro espacial White Sands Space Harbor», señala el comunicado.

The uncrewed @Boeing #Starliner spacecraft has departed the space station undocking from the Harmony module’s forward port at 6:04pm ET today. More… https://t.co/2SfoRtuiON pic.twitter.com/pp9Zua6jN7

— International Space Station (@Space_Station) September 6, 2024