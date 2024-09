Sala IV estudia acción de inconstitucionalidad contra Ley de Caminos

San José, 6 Sep (Elpaís.cr).- La Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 2 bis que permite la tala de árboles sin los correspondientes permisos de las entidades ambientales de Costa Rica.

La acción fue presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, quien reclama la protección de bosques y árboles ubicados en el derecho de vía de las carreteras nacionales y municipales.

El primer párrafo de la norma 2 bis de la ley general de caminos que dice: “… Artículo 2 bis. “Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o nacional existente tendrán la potestad para remover en virtud del interés público, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), todo obstáculo situado en el derecho de vía legalmente constituido. Esta potestad incluirá las áreas de protección de ríos y quebradas que se encuentren en el derecho de la vía pública, siempre y cuando dichos obstáculos representen un riesgo para la estabilidad estructural de puentes, vías, o sea, contrario a los fines para los que el derecho de vía ha sido creado, y que se notifique al Minae de la situación.”

«Como se aprecia, con esa norma se relaja la protección existente en bosques y árboles que existen en el derecho de vía de las carreteras nacionales y municipales, pues las decisiones de talas quedan en manos exclusivas de concesionarios, dejando por fuera al Sinac, a la Dirección de Agua y al Minae», advierte el abogado.

Para Sagot, «ni siquiera hay que hacer peticiones de autorización para talas al Sinac y menos evaluaciones de impacto ambiental que antes sí se exigían».

Resalta que con la redacción actual de la norma no importan áreas de protección, especies de árboles en veda, respeto a corredores biológicos, ni nada».

Sagot también advierte que «con esa actual redacción que data de finales del año pasado se hicieron umbrales peligrosos para la biodiversidad y los ecosistemas boscosos que violentan normas internas y hasta convencionales como Convención de la Diversidad Biológica o el Acuerdo de París que obligan a las evaluaciones ambientales y a la protección de bosques».

Recordó que para la ampliación de la carretera Barranca – Cañas se talaron 28 mil árboles ubicados en el derecho de vía.

Para debatir el caso, la Sala Constitucional confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Obras Públicas y Transportes, al Ministro de Ambiente y Energía, al Secretario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al Secretario de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

De acuerdo con Sagot, la reforma hecha al artículo 2 de la Ley General de Caminos, mediante Ley n° 10395, establece una grave regresión ambiental, que transgrede el nivel de protección ambiental debido que existía en el pasado en el

ordenamiento jurídico, en tanto se crearon umbrales desregulatorios ambientales.

Añade que se elimina del texto del primer párrafo, en su parte final, la salvaguarda ambiental que tendía a la protección de las áreas de protección, las especies de árboles en veda y las áreas silvestres protegidas.

Sagot explica que al cambiar la redacción de la norma en la

parte final del primer párrafo, !se eliminan regresivamente cualquier tipo de salvaguardas ambientales y se abre un umbral en el Ordenamiento Jurídico. Se relaja el sistema interno y el convencional, para eliminar la obligación de obtener

actos habilitadores ambientales previos, cuando se deban hacer talas u obras que impacten áreas de protección de ríos o quebradas, donde existan obstáculos (donde se incluye a árboles, bosques y vegetación) que perjudiquen el libre paso por las vías nacionales o cantonales».

«Todo el primer párrafo, lesiona el principio de no egresión y su contraparte, el de progresividad, así como el in dubio pro aqua, in dubio pro natura, el preventivo, el de objetivación, así como el precautorio. Lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, exime, sin justificación, la obligación de salvaguardar bienes de interés ambiental, al dejar toda una «potestad» que es

netamente ambiental, en manos únicamente de los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o

nacional».

Sagot reclama que «de acuerdo con el texto del primer párrafo de la norma, la prioridad es el interés público de dar mantenimiento a la red vial, dejando de lado el interés

público ambiental».

Para el ambientalista, «lo fundamental ahora es la eliminación de los obstáculos, incluyendo árboles, ecosistemas y vegetación, si estos representan un riesgo para la estabilidad estructural de puentes, vías».

«La potestad prevista en la norma cuestionada, para remover todo tipo de obstáculos, donde se incluyen árboles y vegetación, en los derechos de vía de las vías nacionales es totalmente violatoria a la norma 50 constitucional. Debe quedar claro, que las talas de árboles suponen desde la eliminación de un solo árbol, hasta la tala de cientos o miles de ellos, tal y como ha quedado demostrado a lo largo de la historia patria», observó Sagot.