Alemania afirma que ha llegado el momento de debatir el fin del conflicto ucraniano

Berlín, 8 sep (Sputnik).- El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que ha llegado el momento de debatir cómo acelerar el fin del conflicto armado en Ucrania.

«Creo que ha llegado el momento de debatir cómo pasar de la actual situación de guerra a la paz más rápido de lo que parece (posible) en este momento», declaró Scholz en una entrevista con canal de televisión ZDF.

El canciller señaló que, en cualquier caso, habrá una próxima conferencia de paz sobre Ucrania.

«El presidente (ucraniano, Vladímir Zelenski,) y yo estamos de acuerdo en que Rusia participe en ella», añadió el Scholz.

Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, al comentar la posibilidad de entablar negociaciones con Ucrania en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, afirmó que era necesario buscar formas y garantías que de alguna manera funcionen.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En noviembre de 2022, el líder ucraniano Vladímir Zelenski presentó su ‘fórmula de paz’, de 10 apartados: seguridad radiológica y nuclear; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de prisioneros y deportados; implementación de la Carta de la ONU; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; justicia; protección del medio ambiente; prevención de la escalada; y confirmación del fin de la guerra.

A su vez, a mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. (Sputnik)