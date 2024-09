La relación humana es difícil normalmente, para su duración necesita tolerancia y comprensión, salvo los políticos que tienen esa cara múltiple con que engañan, todos los demás seres humanos mostramos usualmente nuestra emoción, y ahí es donde nace el malentendido. No obstante las verdaderas relaciones patológicas se dan entre las parejas, casadas, juntadas etc y usualmente comienzan con disgustos y malentendidos, que progresan con cada binomio “enojo-reconciliación”, de ahí en adelante se deja seguir y aparece el verdadero mal: sadismo-masoquismo. Se golpean, se insultan, se maltratan y al final viene la gratificación (eso creen ellos)y recomienza el ciclo infernal. Muchas parejas llegan a la vejez con esa relación tóxica y no pueden vivir sin ella. Otras que en realidad son las parejas donde uno es inteligente, rompen para siempre y dejan de sufrir.

Muchísimos casos terminan con el crimen pasional, que por desgracia generalmente la muerta es la mujer. ¿Por qué la mujer? La cultura machista hace que quien sufra más y que inicialmente lo tolera, es la mujer, así la educaron: “mijita, hay que aguantar”, por esta razón generalmente el asesino es el hombre.

He estudiado muchos años la razón de ser de esta patología, que cada día atormenta más a nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que en EEUU, la democracia más antigua, la mujer adopte el apellido del marido? Aquí en Costa Rica la prohibieron hace más de medio siglo, dando una muestra de madurez. Panamá aún la conserva opcionalmente, pero no oficialmente, lo que es un gran logro.

Dentro del maltrato que se da en esas relaciones, se da una especie de placer sexual aprendido, donde el sufrimiento físico y emocional son la contraparte del placer físico psíquico del victimario. La mente humana está llena de incoherencias y esta es una de ellas. Aparte hay una conducta heredada tanto de la víctima como del victimario, de ahí nos llega el cuadro tan peligroso de las relaciones tormentosas.

Tuve la suerte o la desdicha, de conocer de cerca muchísimos casos, donde al final la mujer lastimada al enviudar sufre demasiado, en realidad ha perdido a su verdugo: la causa de sus placeres ocultos.

En lugar de Ministerio de la Mujer, debería llamarse (y actuar) como Ministerio de la Pareja, donde se consigan seminarios educativos para lograr aunque difícil, que las parejas abandonen esa relación patológica.

No todo está en los libros de psicología, muchas cosas vienen de la observación inteligente. Pondré un caso: Vargas Llosa en la novela “Conversación en la catedral”(1969), pinta un cuadro interesante de un millonario limeño, que creía purgar sus culpas dejándose poseer sexualmente por otros hombres, solo así conseguía la paz por un tiempo. Bueno, resulta que ese cuadro patológico si existe y es más frecuente en algunos políticos.

El castigo ha sido una manera de dominar y ser dominado, en eso el cristianismo (no Cristo) es especialista.

Muchas mujeres piensan (muchos hombres también pero lo niegan por un falso pudor) porque eso les enseñaron, que soportar el maltrato (castigo) es su obligación, cuando la libertad humana debe ser inalienable.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.