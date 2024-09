Cartel de subasta de propiedades Banco Popular y de Desarrollo Comunal

CARTEL NÚMERO 03-2024

FIDEICOMISO 02-99 PRONAMYPE-MTSS/ BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

SUBASTA VIRTUAL/PRESENCIAL 03-2024 BIENES INMUEBLES

LUGAR: SAN JOSÉ, URUCA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS BPDC, UNIDAD DE FIDEICOMISOS.

PLATAFORMA VIRTUAL: MICROSOFT TEAMS

FECHA: MIÉRCOLES 18 DE SETIEMBRE DE 2024

HORA: 10:00AM

1.-Expediente 674, folio real 7-034353-000, Provincia: Limón, distrito: Limón, Cantón: Limón, de Radio Bahía 167 mts al oeste, 97 mts suroeste, 27,27 mts al oeste, lote a mano derecha. Descripción: Terreno apto para agricultura y construcción Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Reservas y Restricciones, Citas 366-12397-01-0900-001 afecta a finca 7-00034353-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 576.39 mts2 según registro y plano # L-0697500-1987. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

Precio Base: ¢1.808.004,34 (75% descuento incluido)

2.-Expediente 11455, folio real 6-175010-000, Provincia: Puntarenas, distrito: Laurel, Cantón: Corredores,300 metros oeste del supermercado Tamarindo lote a mano derecha. Descripción: Lote apto para construir Otros: No hay anotaciones. Afectaciones no hay. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 261,00 mts2 según registro y plano # P-1416712-2010. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

Precio Base: ¢494.386,20 (75% descuento incluido)

Para más información y detalles de la subasta:

Teléfonos: 2104-7988, 2104-7540.

Correos Electrónicos:

Randy Hernández Quesada randhernandez@bp.fi.cr;

Velvet Camacho Fernández Vcamacho@bp.fi.cr

__