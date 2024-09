Le Pen predice la celebración de nuevos comicios en Francia en 2025

Roma, 9 sep (Sputnik).- La líder de la fracción del partido derechista Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional de Francia, Marine Le Pen, declaró que al país le esperan nuevas elecciones anticipadas en 2025.

«Esta situación no puede durar mucho. Lo comprende todo el mundo, menos Macron. Es obvio que el año que viene nos esperan nuevos comicios anticipados a los organismos legislativos. Lo que está bien, al fin y al cabo, pues Francia necesita una mayoría obvia. Lo podremos conseguir solo con la ayuda de una nueva ley electoral proporcional», dijo entrevistada por el periódico italiano Corriere della Sera.

Le Pen confirmó que Agrupación Nacional no planea promover inmediatamente la moción de censura contra el nuevo primer ministro, Michel Barnier, señalando que sus primeras intervenciones dan la impresión de que «él quiere hallar una componenda con todas las fuerzas políticas».

«Vamos a ver si se toman en consideración los deseos del electorado, en particular, con respecto a Europa. Pese al apego de Barnier a la edificación de Europa, en lo que él jugó un notable papel, él no debe olvidar los resultados de los comicios, en que la mayoría de los franceses mostró no estar de acuerdo con como Europa está organizada actualmente», señaló Le Pen.

La semana pasada, transcurridos 60 días desde el fin de las elecciones parlamentarias anticipadas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó a Michel Barnier, de 73 años, como primer ministro.