Moscú alerta que ideas de solución de crisis ucraniana ignoran derechos de rusoparlantes

Riad, 9 sep (Sputnik).- Ninguna de las iniciativas presentadas para solucionar el conflicto en Ucrania tiene en cuenta los derechos de la población rusohablante del país, denunció este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa al término de la séptima reunión del Diálogo estratégico Rusia-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG).

«Llamo la atención sobre el hecho de que ninguna de las iniciativas –incluidas las presentadas por nuestros buenos colegas, socios, con las mejores intenciones– resuelve los problemas con los derechos de las personas que hablan ruso en las tierras que (el presidente de Ucrania Vladímir) Zelenski considera suyas», dijo el canciller ruso.

Indicó que examinó este problema «clave» con sus homólogos de la India y Brasil, Subrahmanyam Jaishankar y Mauro Vieira, respectivamente, durante las reuniones de este lunes, ya que esos países se muestran dispuestos a contribuir a la solución de la crisis ucraniana.

Asimismo saludó la iniciativa del presidente de China, Xi Jinping, que propone analizar las causas principales que provocaron el conflicto.

«Sólo al comprender las causas principales, se podrá eliminarlas con seguridad», declaró Lavrov.

Rusia, continuó, nunca ha tomado en serio la iniciativa de Zelenski, que es «un ultimátum», y el hecho de que «Occidente se aferre a este ultimátum» significa que «no quiere negociar de manera justa», sino que pretende seguir haciendo todo lo posible para tener la oportunidad de declarar una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En noviembre de 2022, el líder ucraniano Vladímir Zelenski presentó su ‘fórmula de paz’, de 10 apartados: seguridad radiológica y nuclear; seguridad alimentaria; seguridad energética; liberación de prisioneros y deportados; implementación de la Carta de la ONU; retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades; justicia; protección del medio ambiente; prevención de la escalada; y confirmación del fin de la guerra.

A su vez, a mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. (Sputnik)