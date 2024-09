El futuro de los juegos como arte: ¿Habrán cambiado los juegos en 2024?

San José, 11 Sep (DNP).- Durante la última década, los videojuegos han evolucionado desde simples pasatiempos de entretenimiento hasta una forma de arte reconocida y desempeñan un papel importante en la sociedad. Con el desarrollo de la tecnología, los gráficos y otros aspectos han alcanzado un nivel que compite con las mejores películas y la literatura.

Pero, ¿cómo han cambiado los juegos en 2024? ¿Se han consolidado como una forma definitiva de arte? A medida que los desarrolladores exploran nuevas formas de expresión y los jugadores demandan experiencias más inmersivas, los videojuegos continúan redefiniendo lo que entendemos por arte. En este artículo, exploraremos el futuro de los juegos como arte y lo que le espera al mundo de los videojuegos en los próximos años.

La evolución narrativa y estética de los videojuegos

La industria del juego está en constante evolución, lo cual se debe a diversas razones, como el avance de la tecnología y la creación de nuevas ideas. Uno de los aspectos más interesantes de los videojuegos en 2024 es cómo han mejorado su capacidad para contar historias. Con el progreso, los juegos han dejado atrás las narrativas lineales tradicionales e incorporado narrativas interactivas, donde las decisiones del jugador influyen directamente en el desarrollo de la historia. Títulos como «The Last of Us Part II» o «Cyberpunk 2077» se destacan no solo por sus impresionantes gráficos, sino también por sus complejas tramas y personajes que desafían la moral del jugador.

Las mejoras en gráficos y otros aspectos también han impactado el ciberdeporte profesional. Esto se puede observar en el torneo cs go y en otras competiciones de diferentes disciplinas. La calidad de las competiciones y las transmisiones ha mejorado, y durante los torneos se llevan a cabo diversos eventos y concursos que, en cierta forma, también son arte. Los desarrolladores y organizadores emplean técnicas cinematográficas, como el uso de la cámara, la iluminación y la música, para crear experiencias comparables a las de las mejores películas de Hollywood. Esta evolución ha permitido considerar los videojuegos no solo como entretenimiento, sino también como una forma completa de expresión artística.

Los mejores juegos que se pueden llamar obras de arte

Como se mencionó en el párrafo anterior, el desarrollo de juegos ha experimentado importantes cambios y mejoras para crear un producto de alta calidad. Hemos seleccionado para ti una lista de nuevos juegos que cumplen con estos criterios y que pueden considerarse verdaderas obras de arte:

Black Myth: Wukong

Esta lista no estaría completa sin este lanzamiento. Black Myth: Wukong es un RPG de acción lanzado en 2024, que se ha convertido en el juego más esperado de Steam este año. Muchos comparan este juego con la serie Dark Souls o Elden Ring, pero es un nivel completamente diferente. Los eventos del juego se basan en la mitología china, y el jugador debe completar diversas misiones y tareas en un mundo abierto. Los gráficos y la narrativa merecen un reconocimiento especial, y Black Myth: Wukong realmente puede ser llamado una obra de arte.

Hades II

Otro juego interesante en esta lista. Muchos fanáticos no consideran este estilo de juego, ya que esperan que los juegos tengan gráficos lo más realistas posible. Sin embargo, hay diferentes opiniones, y muchos expertos le dan altas calificaciones a este juego del género roguelike, por lo que se encuentra en nuestra lista.

Enshrouded

El siguiente en nuestra lista es otro RPG de acción con elementos de supervivencia: Enshrouded. El juego fue lanzado a principios de 2024 y rápidamente ganó popularidad, aunque no tanto como los csgo partidos, pero también reunió rápidamente una gran base de seguidores. La acción tiene lugar en un mundo especial donde los jugadores pueden construir bases, recolectar recursos y crear equipo. Enshrouded está en esta lista debido a su estilo, que está muy bien hecho e interesante; los jugadores pueden ingresar al juego solo para disfrutar de los paisajes y el entorno.

La influencia de los torneos y los eSports en la percepción del arte en los juegos

El impacto de los esports en la cultura popular y el arte en los juegos no se puede subestimar. Este impacto no solo se refleja en los torneos bien organizados o en las bellamente decoradas paginas de apuestas csgo, sino que también abarca un gran conjunto de iniciativas orientadas a mejorar esta industria.

Gracias a los torneos de alto nivel y a los csgo apuestas, los juegos competitivos se han convertido en un fenómeno masivo que atrae a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la competencia, los esports han contribuido al reconocimiento de los videojuegos como una forma legítima de arte. Hoy en día, los esports pueden posicionarse al mismo nivel que otros deportes.

Los jugadores profesionales no son solo deportistas; también son artistas que dominan sus habilidades para crear momentos inolvidables en pantalla. Los juegos como arte no se limitan al diseño visual o narrativo, sino que también se manifiestan en la ejecución perfecta de estrategias y movimientos en las competiciones.

Cambios en la comunidad y la cultura del juego

En los últimos años, la comunidad de jugadores ha evolucionado significativamente. Ya no son solo consumidores pasivos; ahora, los jugadores son creadores y críticos que influyen directamente en el desarrollo de los videojuegos. Incluso ha surgido un género aparte conocido como juegos indie, creados por desarrolladores independientes o pequeños estudios, sin grandes inversiones o plataformas como csgo apuestas. Este género es probablemente uno de los más hermosos y puede considerarse arte, ya que los creadores desarrollan todo según su visión, sin aspirar a una audiencia masiva. Estos lanzamientos pueden tener gráficos simples o un estilo primitivo, pero cada uno es algo interesante y único.

Plataformas como Twitch y YouTube han permitido a los jugadores compartir sus experiencias, fomentando discusiones sobre qué es el arte en los videojuegos. Los bloggers y streamers también han jugado un papel crucial en la percepción de los juegos, creando una nueva forma de arte donde la interacción entre el autor y la audiencia es tan importante como el propio juego.

Conclusion

Reuniendo todos los hechos, se puede decir que el futuro de los videojuegos como arte en 2024 es muy prometedor. Gracias al progreso tecnológico, las tramas complejas y el creciente reconocimiento en la cultura popular, los videojuegos han superado las barreras tradicionales del arte. Desde emocionantes novedades hasta grandes torneos, los videojuegos están redefiniendo lo que significa experimentar y crear arte.

A medida que los desarrolladores continúan explorando nuevos límites, no cabe duda de que los videojuegos seguirán sorprendiendo y cautivando, consolidándose como una forma de arte completa.